Простые шаги к собственной недвижимости

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Первое, что приходит в голову при мысли о покупке собственной квартиры сегодня: «Это невозможно!».

Можно продолжать так думать и оставаться жить в арендном жилье или в некомфортных жилищных условиях, а можно обратиться в офис продаж застройщика за помощью и стать счастливым обладателем собственной квартиры.

Например, в Жилом комплексе «Набережный» возможно приобретение квартиры как за наличный расчет, так и при помощи дополнительных инструментов:

‒ государственные программы, льготные ставки и специальные предложения от банков-партнеров застройщика;

‒ субсидирование процентной ставки;

‒ рассрочка, акции и специальные предложения от Застройщика.

Персональный подход менеджеров офиса продаж поможет разобраться во всех нюансах и подобрать оптимальное решение для вас и вашей семьи.

Именно сейчас есть возможность приобрести квартиру в современном жилом комплексе комфорт-класса по ценам 2024 года.

Первый дом будет сдан уже во II квартале 2025 года. Только представьте: через несколько месяцев вы сможете заехать в свою новую квартиру и начать новую главу жизни.

«Набережный» ‒ это современный жилой комплекс, использующий передовые решения в строительстве, которые повышают качество недвижимости и помогают существенно экономить на коммунальных платежах при эксплуатации жилья. Продуманная инфраструктура: дизайнерские холлы, безопасные детские площадки для разных возрастов и уютные зоны отдыха ‒ все для того, чтобы вы чувствовали себя как дома.

Почему стоит решиться прямо сейчас?

Ограниченное предложение: Цены 2024 года действуют только до конца апреля. Каждый день промедления может стоить вам дополнительных затрат.

Эксклюзивные бонусы: При бронировании квартиры в ближайшее время вы получаете специальные условия, которые больше нигде не найти.

Гарантия уверенности: Взаимодействие только с проверенными банками и полная прозрачность на каждом этапе сделки.

Ваши действия для воплощения мечты:

Позвоните в офис продаж прямо сейчас: Менеджеры ответят на все вопросы и расскажут о доступных вариантах.

Запишитесь на просмотр: Посетите офис продаж или забронируйте онлайн-консультацию.

Не откладывайте мечту на потом!

Телефон: +7 (3462) 20-60-10.

Адрес офиса продаж: г. Сургут, Проспект Набережный 5, строение 4.

Подробная информация о Застройщике и жилом комплексе представлена на сайте naberezhniy.ru.

Erid: 2SDnjbxm4qi

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ООО СЗ «ЖК Набережный»