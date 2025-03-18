ГК «Сибпромстрой» запустила две выгодные акции для покупки жилья в ХМАО

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Мечтаете о собственном уютном гнездышке в современных новостройках ХМАО? Сейчас ‒ идеальный момент воплотить эту мечту в реальность. Группа компаний «Сибпромстрой» объявила о выгодных скидках на готовые квартиры в новостройках.

ГК «Сибпромстрой» понимает, что приобретение квартиры ‒ это серьезный шаг, и стремится сделать его максимально доступным и комфортным для каждого. Именно поэтому компания предлагает сразу несколько привлекательных акций, позволяющих сэкономить значительную сумму:

Максимальная выгода: Скидка 20% при 100% оплате в течение десяти дней. Этот вариант идеально подходит для тех, кто готов оперативно решить жилищный вопрос и получить максимальную скидку.

Семейная поддержка: Скидка до 10% на квартиры до 80 кв. м при оформлении семейной ипотеки по специальной программе. «Сибпромстрой» поддерживает семьи и предлагает специальные условия для тех, кто планирует расширение жилплощади с использованием ипотеки.

Тем, кто ценит простор и комфорт, ГК «Сибпромстрой» предлагает особые условия на квартиры большого формата в лучших жилых комплексах Сургута и Нефтеюганска. Получите выгоду до 15% при покупке квартиры площадью от 80 кв. м. в следующий ЖК:

‒ В элегантном ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» в Сургуте, где каждая деталь продумана для вашего удобства.

‒ В современном доме 54/1 ЖК «Георгиевский» в Сургуте, предлагающем идеальное сочетание комфорта и доступности.

‒ В уютном и современном ЖК «Заречный» в Нефтеюганске, где вас ждут просторные квартиры от 90 кв. м, идеально подходящие для больших семей.

Скидки по различным акциям не суммируются. Подробнее об акции узнавайте по телефону отдела продаж: +7 (3462) 76-58-40.

Erid: 2SDnje8TCXE

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ООО "Сибпромстрой-Югория"