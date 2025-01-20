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ЖК «Крылов» – масштабный микрорайон Сургута

Площадь жилого комплекса превысит 20 га и будет сопоставима с площадью 30 футбольных полей

ЖК «Крылов» – масштабный микрорайон Сургута
Фото: ДСК-1

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Проекты масштабной комплексной застройки – тренд сегодняшнего дня. Так девелоперы не только создают комфортные условия для жизни горожан, повышая качество жизни, но и меняют облик города. Как, например, компания «ДСК-1», которая возводит жилой комплекс «Крылов» в 39-м микрорайоне Сургута.

ЖК «Крылов» – масштабный жилой проект на одноименной улице Крылова. Строительство дома № 3 уже завершено, продолжается возведение дома №1 и №4, которые состоят из нескольких корпусов.

Общая площадь микрорайона превышает 20 га, что сопоставимо с площадью почти 30 стандартных футбольных полей. Кстати, площадка для командных игр, в том числе и футбола, предусмотрена и на территории нового жилого комплекса. А еще зоны для тренировок на свежем воздухе, игр и спокойного отдыха в тени деревьев, отдельное пространство для выгула домашних питомцев. И все это – рядом с домом, на безопасной закрытой территории двора, свободной от автомобилей: для комфорта и безопасности жителей застройщик реализует концепцию «двор без машин», а оставить авто можно будет на стоянке рядом с домом. Переживать за сохранность не придется: жилой комплекс оборудован системой видеонаблюдения. Камеры расположены на входных группах, детских площадках, придомовой территории, в холле первого этажа, лифтах, колясочной.

Еще одна особенность благоустройства ЖК «Крылов» – продуманная велоинфраструктура для любителей активного образа жизни. Для велосипедистов продуманы маршруты вокруг микрорайона с прямым проездом в проектируемый парк. На уличных ремонтных станциях можно с легкостью починить двухколесный транспорт, а для его хранения прекрасно подойдет колясочная или личная кладовая.

Во всех корпусах новых домов запроектированы квартиры разной площади, чтобы каждый покупатель смог подобрать подходящий именно ему формат: глава большой дружной семьи – просторную трехкомнатную квартиру с кухней-гостиной. Молодожены – компактный однокомнатный вариант. Выбор планировок в проекте широкий, есть также квартиры, например, с дополнительным санузлом, мастер-спальней, продуманными нишами под гардеробные или постирочные. Во всех квартирах уже будет сделан ремонт, а в корпусе №4.3 предлагаются квартиры с уже готовой меблировкой, чтобы новоселы могли как можно быстрее переехать в свои квартиры, и новый микрорайон зажил полноценной жизнью.

Благодаря необычной архитектуре жилой комплекс выделяется среди окружающей застройки: в основу его облика лег образ книжного стеллажа. Внешне все дома ассоциируются с многочисленными библиотечными рядами: чередование вертикальных линий разной толщины символизирует книги на полке. Концепция «библиотека» поддерживается и в оформлении дворового пространства, каждый из которых символизирует определенный литературный жанр, от детектива до приключения. Возводя красивые масштабные проекты, девелопер «ДСК-1» не только создает качественную продуманную среду для жизни своих земляков, но и меняет облик города.

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

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АО СЗ "ДСК-1"


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