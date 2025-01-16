«ДСК-1» активно развивает собственное производство – Домостроительный комбинат

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«Хочешь сделать хорошо – сделай сам». К известной пословице можно добавить только: сам и на своих ресурсах. Тогда получится не просто хорошо, но и качественно, с гарантией надежности. Именно поэтому мы в «ДСК-1» активно развиваем собственное производство – Домостроительный комбинат.

Легендарный и знаковый без преувеличения для всей Югры завод иногда по праву называют мастодонтом нашей строительной отрасли. Построен в советское время, когда еще на этапе проектирования закладывались огромные резервы для кратного увеличения объема выпускаемой продукции. Даже сейчас, при полной загрузке, производственные мощности комбината используются лишь на 50%.

Здесь мы изготавливаем материалы для возведения домов, оставаясь полностью независимыми от возможного форс-мажора сторонних подрядчиков. В результате спокойны и мы, и наши покупатели. Ведь таким образом «ДСК-1» с помощью собственной лаборатории обеспечивает тройной контроль качества продукта. Причем, непосредственно на месте контролируется каждый этап производства. Одновременно снимается вопрос сроков строительных работ и сдачи объектов. Свое производство – это гораздо более точное планирование плюс гибкая логистика и доставка нужных материалов на стройплощадки.

Независимость от сторонних поставок позволяет нам укреплять лидирующие позиции в ХМАО, и одновременно накладывает ответственность за сохранение и развитие производственного потенциала. Получая от завода отдачу в виде бесперебойного снабжения наших объектов, мы активно вкладываем средства в его модернизацию и развитие. Подходим по-хозяйски, масштабно: закупаем новое современное оборудование, ремонтируем помещения, обновляем технику.

Например, на комбинате только за последние три года сразу втрое – до девяти штук – увеличено количество кассетных установок для производства железобетонных изделий. Такое оборудование применяется для производства сплошных стеновых панелей. На выходе получаем изделия с высокой степенью заводской готовности, что, в свою очередь, заметно сокращает общие сроки работ.

Кроме того, за это время модернизированы одиннадцать мостовых кранов для подъема тяжелых грузов в формовочном производстве, а удаленная работа двух кранов в арматурном цеху нами полностью автоматизирована. Недавно приобрели новые автокраны, башенные краны, тракторы, экскаваторы, катки. Работать на мощной современной технике с повышенным КПД, сошедшей буквально с конвейера, безусловно, удобнее, проще и, что немаловажно, производительнее.

А кто работает на этой технике? Наш главный и поистине бесценный актив – сотрудники. Для заводчан не просто стараемся, а на практике создаем все необходимые условия. Всегда исходим из того, что людям у нас должно быть комфортно и безопасно трудиться, а после смены – полноценно отдыхать. Вопросы обустройства рабочих мест и производственных помещений тоже решаем комплексно. Обновили арматурный цех, ангар, склад инертных материалов, формовочное производство и ряд других объектов. Особое внимание уделяем не только своевременному ремонту общежития, но и строим новое просторное здание для проживания наших сотрудников. Отдаем должное профессионалам, которые на протяжении многих лет помогают нам, вкладывая силы и душу в создание качественных проектов.

Один из ключевых внутренних законов «ДСК-1»: в нашей работе нет места остаточному принципу и пренебрежения деталями. Как результат – всего за два года нам удалось повысить производительность и нарастить мощность завода в семь раз. И никакой гонки за показателями, просто внимательное отношение к раскрытию реального потенциала каждого сотрудника, каждого производственного участка. Даже увеличивая опережающими темпами объемы выпуска линейки стройматериалов, мы в первую очередь стремимся создавать исключительно качественный, современный и востребованный продукт. По самым высоким стандартам.

«Начиная с 2022 года, инвестиции в Домостроительный комбинат обеспечивают реализацию перспективных планов и достижение стратегических целей компании. Завод оснащен тремя высокоэффективными линиями, это дает нам возможность как существенно увеличить производственные мощности, так и улучшить качество продукции. Наша стратегия направлена на возврат всей прибыли компании обратно в развитие предприятия. Другими словами, вместо вывода свободных средств на внешние нужды, мы активно реинвестируем прибыль в наши новые проекты и технологии. Это осознанный, строго и неоднократно просчитанный подход, который себя уже оправдал. Мы не только укрепляем собственные рыночные позиции, но и создаем компании дополнительную нематериальную ценность в глазах наших клиентов. Уверен, что эти инвестиции уже заложили надежный и добротный фундамент для повышения эффективности работы. Да, плоды есть уже сегодня, но главное – устойчивый рост и стабильное развитие в будущем. Именно этого от нас ждут люди», – подчеркнул Михаил Фитерман, директор завода КПД.

Erid: 2SDnjejpiAY

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АО СЗ "ДСК-1"