Жителям Сургута рассказали, как выбрать трехкомнатную квартиру в новостройке

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Трехкомнатная квартира считается оптимальным вариантом для семей с детьми. Современные планировки с кухней-гостиной позволяют выделить отдельные спальни каждому ребенку, даже если их двое. При этом своя комната будет и у родителей, а еще останется пространство, где можно собраться всем вместе. На примере жилого комплекса «Крылов» в Сургуте рассказываем, какие трехкомнатные форматы предлагаются в современных новостройках, и на что обращать внимание при выборе планировки.

Большими трехкомнатными квартирами принято считать жилье площадью свыше 85 кв. м – как раз такие запроектированы в жилом комплексе «Крылов», который застройщик «ДСК-1» возводит в 39-м микрорайоне Сургута. Но помимо самой площади, важна и эргономика, ведь именно она определяет, насколько жизнь в новой квартире будет удобной. Поэтому застройщик детально продумывает каждую планировку, в том числе и просторных квартир, чтобы она давала будущим жителям максимальный комфорт.

Так, в трехкомнатных форматах ЖК «Крылов» предусмотрены спальни, большая кухня, совмещенная с гостиной, дополнительный санузел, места под встроенную мебель, зоны для организации гардеробной или постирочной.

Именно объединение кухни с гостиной позволило выделить в квартире три отдельные комнаты. Одна из них – увеличенной площади с выделенной зоной под гардеробную или рабочее пространство – хорошо подойдет для отдыха родителей. В двух других с комфортом разместятся дети, а встречаться все вместе смогут в кухне-гостиной. Так что в такой квартире будет комфортно жить и многодетной семье.

Дополнительным преимуществом совмещенной кухни с гостиной в трехкомнатных форматах ЖК «Крылов» является ее площадь – более 20 квадратных метров – и три окна, что даст возможность в случае необходимости зонировать пространство или даже разграничить его: с одной стороны можно разместить кухонную зону, а с другой – гостиную.

Для удобства будущих жителей в трехкомнатных квартирах ЖК «Крылов» девелопер «ДСК-1» предусмотрел также два санузла. Причем оба – комфортной площади, позволяющей разместить и душевую кабину или ванну, и стильную раковину, и стиральную машину в случае такой необходимости.

Еще один важный показатель правильной организации санузлов – их размещение в разных концах квартиры: один ближе к входу и зоне приема гостей, второй – «хозяйский» – рядом со спальнями. При этом около одной из ванных комнат можно организовать постирочную зону – отдельное пространство, где предусмотрено место для стиральной и сушильной машины, гладильной доски и другого оборудования для ухода за одеждой: удобно, когда все это находится в одном месте.

Таким образом, благодаря продуманным планировкам в трехкомнатных квартирах ЖК «Крылов» будет комфортно растить детей, встречать гостей, вести быт и устраивать семейные праздники. Застройщик «ДСК-1» тщательно продумывает каждую деталь в своих проектах, в том числе при создании планировок квартир, чтобы предложить югорчанам удобные решения для жизни.

Справочно о проекте:

ЖК «Крылов» находится в 39-м микрорайоне Сургута на одноимённой ул. Крылова. Помимо жилых домов, здесь запроектирован паркинг. Придомовая территория, свободная от машин, будет благоустроена. Здесь появятся функциональные зоны для детей и взрослых, а также велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев. Предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение.

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid: 2SDnjcpj8H9

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АО СЗ "ДСК-1"