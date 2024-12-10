Один из крупнейших застройщиков Югры стал владельцем легендарного футбольного клуба «Торпедо»

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Группа компаний «Сибпромстрой» – один из ведущих застройщиков Югры – становится не только владельцем, но партнером легендарного московского футбольного клуба «Торпедо». В этом году команда отметила свой 100-летний юбилей. А с приходом нового владельца готовится вернуться в российскую Премьер-лигу и громко заявить о себе.

«Мы собственники футбольного клуба «Торпедо». Точнее владельцами компании стали мы − соучредители ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук и Владимир Кожаев − а также дружественный «Сибпромстрою» совладелец строительной компании «СГС-Югра» Леонид Соболев. Теперь нам принадлежит 100% акций ФК «Торпедо», − отметил соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Команда «Торпедо» трижды становилась чемпионом СССР, шесть раз выигрывала Кубок страны и первой подняла над головой Кубок России в новейшей истории. Сегодня она уверенно держится в лидерах турнирной таблицы Первой лиги.

«Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то «Торпедо» сегодня занимает первое-второе места. И мы надеемся, что мы вернемся в Премьер-лигу уже в этом футбольном сезоне. Кроме этого, группа компании «Сибпромстрой» является спонсором, на футбольных майках наша эмблема. Заметьте, ни один матч не проиграли!» − добавил Николай Сторожук.

Кроме того, «Сибпромстрой» участвует в масштабной реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова в центре Москвы − одного из самых знаковых спортивных объектов столицы. Проект стоимостью 19 миллиардов рублей включает в себя не только арену на 15 тысяч зрителей, но и физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, здесь будет располагаться футбольная школа «Торпедо». Завершить работы планируют в декабре 2026 года.

Подчеркнем, что группа компаний «Сибпромстрой» уверенно удерживает лидерство по объемам ввода жилья в ХМАО и занимает верхние позиции в рейтингах застройщиков. Реализация масштабных проектов компании охватывает не только крупные города Югры – Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск, но и выходит за пределы региона: успешные объекты представлены в Подмосковье и Белгороде.

Компания не останавливается на достигнутом и готовится к освоению строительного рынка столицы. Для этого «Сибпромстрой» располагает всем необходимым: современными производственными мощностями, земельными активами и конкурентным предложением. Высокое качество жилья подтверждено многочисленными наградами на профессиональных конкурсах, включая победу во Всероссийском конкурсе по энергоэффективности ENES, организованном при поддержке Минэнерго РФ.

Erid: 2SDnjcAB7F1

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ООО "Сибпромстрой-Югория"