Erid: 2SdnjdtutEP

У югорчан появилась возможность приобрести квартиру в одном из продуманных жилых комплексов от застройщика «ДСК-1» с выгодой – в ипотеку под сниженный процент – всего 2,2%* годовых. Рассказываем, как это работает и кому доступно выгодное предложение.

Проекты застройщика «ДСК-1» в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске участвуют в программе субсидирования процентной ставки по «Семейной ипотеке» в Сбербанке. Согласно ее условиям, купить квартиру в проектах девелопера можно в ипотеку под 2,2% годовых на период строительства дома. После ввода дома в эксплуатацию ставка будет увеличена до стандартной базовой в рамках госпрограммы, то есть до 6% годовых.

Оформить ипотеку под льготный процент могут семьи с двумя несовершеннолетними детьми или с одним ребенком младше семи лет, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью. Минимальная процентная ставка позволит уменьшить ежемесячный платеж на время строительства дома, а значит, семья сможет комфортно планировать свой бюджет: оплачивать аренду, откладывать деньги на ремонт или съездить в отпуск. Сниженная ипотечная нагрузка во время строительства дает возможность не отказывать себе в эмоциях и покупках.

Предложение также заинтересует тех, кто хочет оплатить покупку новой квартиры деньгами с продажи дачи, авто или другого имущества, но покупатель пока не нашелся. Низкая ипотечная ставка и комфортный первый взнос позволяют приобрести новую квартиру, зафиксировав таким образом ее стоимость, а затем спокойно реализовать свое имущество – ведь переплата за пользование кредитными деньгами будет небольшой.

Выгодное ипотечное предложение распространяется на все проекты застройщика «ДСК-1»: ЖК «Крылов» и финальный дом бизнес-класса ЖК «За ручьём» в Сургуте, ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске и ЖК «Прибрежный парк» Нефтеюганске. Купить в ипотеку можно одно-, двух- или трехкомнатную квартиру с любой планировкой. В том числе и форматы с уникальными планировочными решениями: с мастер-спальней, кухней-гостиной, дополнительной ванной, нишей под гардеробную или постирочную. Покупатели могут выбрать вариант с предчистовой или чистовой отделкой, а также квартиру с мебелью, которая будет полностью готова к переезду.

Жилые комплексы расположены в развитых и перспективных районах с насыщенной инфраструктурой и обладают хорошей транспортной доступностью – не нужно тратить много времени на дорогу до работы, школы и поликлиники, походы в магазины и кинотеатры.

Территории домов станут идеальным местом для отдыха и детских забав. Здесь появятся игровые зоны с безопасным покрытием, площадки для командных спортивных игр, воркаут-зоны, места для спокойного отдыха. В ЖК «Крылов», например, запроектированы также веломаршруты, а в финальном доме «За ручьем» – кинотеатр под открытом небом. Пространство внутренних дворов будет полностью свободно от автомобилей, а на всей территории комплексов предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение. Девелопер «ДСК-1» продумывает каждую деталь в своих проектах для комфорта и безопасности семей, которые теперь могут приобрести квартиру в одном из жилых проектов застройщика с выгодой.

Для получения выгодного предложения необходимо обратиться в офис продаж «ДСК-1».

*Ознакомиться с полными условиями акции можно по ссылке .

Застройщик: АО Специализированный застройщик «ДСК-1». Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Подробнее на сайте наш.дом.рф .

Справочно о компании:

«ДСК-1» – крупнейший девелопер Югры, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Девелопер на сегодняшний день возводит 227 тыс. кв. метров жилья, то есть каждый третий квадратный метр в регионе. В портфеле компании – жилые комплексы в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске и более пятнадцати значимых инфраструктурных объектов в крупных городах Ханты-Мансийского округа.

Erid: 2SdnjdtutEP

Реклама.ИНН8602058789

АО СЗ "ДСК-1"