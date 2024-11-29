Рассказываем, как работают отделы продаж группы компаний «Сибпромстрой»

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В Сургуте находятся два отдела продаж группы компаний «Сибпромстрой». В каждом из них трудится мощная и стабильная команда. Давайте узнаем, как они работают с новыми и потенциальными клиентами, какие навыки для успешной продажи используют и есть ли какие-то трудность в их деятельности.

Главный офис ГК «Сибпромстрой» находится в жилищном комплексе «Белые ночи» по улице Мелик-Карамова, 88. Второй отдел продаж располагается в жилищном комплексе «Георгиевский» по улице Югорский тракт, 54/2. Оба офиса славятся хорошим потоком клиентов.

«Ежедневно в каждом из офисов мы принимаем от десяти и более покупателей. Безусловно, главный офис, который находится на Мелик-Карамова, 88, является сердцем отдела продаж. Так как у нас находится там не только отдел продаж по квартирам, но еще и отдел коммерческой недвижимости», ‒ рассказала менеджер по продажам квартир ГК «Сибпромстрой» Анна.

Особое внимание стоит уделить офису, который находится в ЖК «Георгиевский». Люди часто приезжают туда, так как он славится своей уникальной набережной и внутренней инфраструктурой. Не стоит забывать и об удобном расположении данного отдела продаж, ведь, если у клиента появится какой-то вопрос, он может подойти к специалистам, которые с радостью предоставят любую информацию.

«Они могут в любой момент подойти к нам, уточнить информацию, познакомиться, узнать о действующих акциях, интересных предложениях, банковских услугах и сразу же получить полную и подробную консультацию», ‒ указала специалист.

По словам менеджеров по продажам квартир, в офисах ГК «Сибпромстрой» нет обычной рабочей рутины, ведь каждый клиент и сделка уникальны и индивидуальны. Кроме того, у компании есть преимущества по рынку недвижимости, свои акции, интересные продукты, бонусные ставки по банкам и многое другое, что делает работу творческим процессом.

Помимо этого, специалисты отдела продаж пользуются самыми важными навыками ‒ пониманием, уважением и любовью к своей работе, что позволяет выстроить очень дружественные, приятные и теплые отношения с каждым клиентом.

Стоит отметить, что в компании все сделки проходят с полным сопровождением клиента. За каждым покупателем закреплен свой персональный менеджер, который курирует покупателей по всем этапам: начиная от знакомства, выбора и подбора квартиры, до сбора полного пакета документов и вывода клиента на сделку.

«Сибпромстрой» сумел подарить многим мечту ‒ свой дом, а значит, и свою историю жизни. Компания сделала очень большой вклад в Сургут и не собирается останавливаться на этом. Поэтому «Сибпромстрой» ‒ добро пожаловать домой.

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