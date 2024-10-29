Квартиры в ЖК «Георгиевский» в Сургуте – идеальный вариант вашего жилья

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В Сургуте в активной стадии реализации находится уникальный проект, который обещает изменить представление о комфорте городской жизни. Группа компаний «Сибпромстрой» с гордостью представляет новый жилой комплекс «Георгиевский», который, пожалуй, не имеет аналогов в Югре и предлагает жителям Сургута возможность проживать в окружении природы, современных технологий и высокого уровня инфраструктуры.

ЖК «Георгиевский» – в числе лучших новостроек России

Проект жилого комплекса «Георгиевский» уже завоевал признание на федеральном уровне. В этом году он вошел в число участников престижного конкурса новостроек России ТОП ЖК-2025. Комплекс был номинирован в категории «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, доступное жилье».

Одним из ключевых критериев оценки стала средняя стоимость квадратного метра – до 135 тысяч рублей, что делает «Георгиевский» привлекательным не только по уровню комфорта, но и по доступности. Это яркий пример сочетания высокого качества строительства с разумной ценой, что делает его фаворитом среди новых объектов в регионе.

Идеальное расположение – на берегу Оби

ЖК «Георгиевский» расположен в живописном районе Сургута «Пойма-5», на самом берегу величественной реки Обь. Виды из окон квартир – это нечто, что стоит увидеть собственными глазами: открытые просторы воды и завораживающая панорама города. Мало какие новостройки могут похвастаться столь удачным расположением, а здесь каждый день будет начинаться с вдохновения.

Собственная набережная – шаг к идеальной жизни

Одним из главных преимуществ ЖК «Георгиевский» является собственная благоустроенная набережная, которая создана силами «Сибпромстрой». Это пространство будет открыто как для жильцов комплекса, так и для всех горожан, даря возможность проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь видами и комфортными прогулками. Все это дополняет концепция «двор без автомобилей», которая предполагает безопасные и просторные зоны для прогулок, детских игр и спортивных активностей.

Уникальная архитектура и разнообразие планировок

ЖК «Георгиевский» предлагает разнообразие в архитектурных решениях: переменная этажность зданий создает динамику и гармонию в облике комплекса. В проекте предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, каждая из которых станет настоящим домом для тех, кто ценит уют и удобство. Минимальная площадь квартиры – от 48 квадратных метров, что позволяет каждому выбрать жилье по своим потребностям.

Благоустроенная инфраструктура – все, что нужно, рядом

Заботясь о будущем жителей комплекса, «Сибпромстрой» возведет здесь детский сад и школу, которые должны быть построены уже в следующем году. Таким образом, семьи с детьми могут быть уверены, что образовательные учреждения будут находиться буквально под рукой. А для удобства взрослых в микрорайоне откроется торгово-офисное здание, где разместятся магазины, кафе и другие коммерческие объекты, что позволит экономить время на повседневные нужды. Также есть коммерческие помещения на первых этажах части жилых домов.

Шанс, который нельзя упустить

Продажи квартир в первой многоэтажке ЖК «Георгиевский» открыты и уже идут самым активным образом. На данный момент можно приобрести уютные одно-, двух- или трехкомнатные квартиры, цену на которые вам подскажут специалисты отдела продаж «Сибпромстроя». Важно отметить, что жилье предлагается с предчистовой отделкой, а это значит, что вы сможете воплотить свои дизайнерские мечты, не беспокоясь о черновых работах.

ЖК «Георгиевский» – выбор тех, кто ценит качество жизни

Этот жилой комплекс – не просто место для проживания, а целый микрорайон, созданный для комфорта. Просторные квартиры, уникальная архитектура, близость к природе и развитая инфраструктура – все это делает «Георгиевский» идеальным местом для жизни в Сургуте. Не упустите шанс стать частью этого уникального проекта и обеспечить себе и своей семье комфортное будущее!

Всю подробную информацию по жилому комплексу «Георгиевский» можно узнать в отделе продаж компании или по телефону +7 (346) 276-58-40.

Erid: 2SDnjcBVwej

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ООО "Сибпромстрой-Югория"