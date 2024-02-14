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​Школу на 1,5 тыс. учеников в Сургуте «ДСК-1» введет уже в 2024 году

Новое образовательное учреждение появится на Университетской улице Сургута

​Школу на 1,5 тыс. учеников в Сургуте «ДСК-1» введет уже в 2024 году
Фото: ДСК-1

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Компьютерный класс, лаборатория, бассейн… Школы, которые возводят застройщики в своих жилых комплексах, становятся все более современными и технологичными. С интересной архитектурой и индивидуальным подходом в проектировании, отделке интерьеров и, конечно, создании образовательной среды.

Новое образовательное учреждение появится на Университетской улице в самом центре Сургута: застройщик – «ДСК-1» – возводит его в рамках строительства жилого комплекса «За ручьём».

Школа будет оборудована всем необходимым для качественного образовательного процесса: просторные светлые помещения, удобная мебель, специализированные кабинеты с новейшим оборудованием для углубленного изучения профильных предметов.

В том числе, предусмотрены компьютерный класс и классы для изучения иностранного языка, лаборатории для практических занятий естественными науками – химией и биологией. Кроме того, в новой школе запроектировано пространство для общешкольных мероприятий и читальный зал.

Для развития физический культуры и спорта здесь появятся спортивный зал, стрелковый тир и бассейн длиной 25 метров. Таким образом, в новом образовательном учреждении будут созданы все условия, чтобы дети могли учиться, заниматься наукой и спортом, развивать таланты и творческие способности.

Учиться в новой школе смогут и дети из маломобильных групп, ведь здесь создается полностью безбарьерная среда. В общей сложности школа рассчитана на 1 500 учеников, которые смогут получить здесь хороший старт для будущих профессий.

Новую школу «ДСК-1» возводит в рамках концессионного соглашения с городом. Строительство, начавшееся в конце лета 2023 года, уже вышло в активную стадию. А ввести образовательное учреждение планируется до конца текущего года. И это не первый социальный объект, который застройщик возводит в рамках ЖК «За ручьём»: в 2019 году в этом микрорайоне он уже ввел современный детский сад на 350 мест.

Жилой комплекс «За ручьём» расположен на ул. 30 лет Победы в Сургуте, в перспективном и востребованном микрорайоне. Рядом есть поликлиника, детские сады, школы, бассейн, фитнес-клубы, спорткомплекс «Олимп», ледовый дворец «Титан», крупные торгово-развлекательные центры «СОЮЗ», «Вершина».

Четыре дома проекта уже введены в эксплуатацию. В настоящее время продолжается строительство финального 17-этажного дома бизнес-класса «За ручьём», открыты продажи одно-, двух- и трехкомнатных квартир с различными планировками. Есть форматы с просторной кухней-гостиной, дополнительными санузлами, нишами под шкафы, зонами постирочной. Всего запроектировано 660 квартир, а также двухуровневый подземный паркинг на 371 машиноместо и 79 локеров, в которые можно спуститься на лифте с любого этажа. Концепция предусматривает приватный двор, качественное благоустройство, дизайнерское лобби и собственную развитую инфраструктуру.

Справка: «ДСК-1» – старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости – сейчас «ДСК-1» строит почти 147 тысяч «квадратов».

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Реклама. ИНН 8602058789
АО СЗ "ДСК-1"


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Сегодня в 16:24, просмотров: 174, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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