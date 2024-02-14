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HILTON заходит в Сургут?! Это будет зависеть от нового собственника земли.
Согласно объявлению на Авито, ПРОДАЕТСЯ последний СВOБОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в центральной части г.Сургута.
- Пересечение улиц Мира и 30 лет Победы.
- В окружении 3х ТЦ.
- Рядом с КFC авто.
- Высокий пешеходный и автомобильный трафик.
- 20 соток (0.2 ГА)
- Назначение земли - ОД (общ.деловое)
- Позволяет построить Отель / ТЦ / заправочную станцию и др.
- Подведены все инженерные коммуникации.
Предварительно земля была одобрена международной сетью отелей HILTON (8100 м2 на 130 номеров).
Интересно, кто станет собственником уникальной земли?
Подробности на «Авито»
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ООО «Сургутстроймонтажсервис»