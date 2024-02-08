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​Брусника провела открытую встречу с подрядчиками и поставщиками

500 мастеров строительного дела пригласила Брусника

​Брусника провела открытую встречу с подрядчиками и поставщиками
Фото: Брусника

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31 января Брусника собрала 500 мастеров строительного дела на конференцию партнеров. Шестая по счету встреча собрала специалистов из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Екатеринбурга и других городов Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. Строители участвовали в конференции очно и онлайн.

Брусника ставит своей задачей изменить качество жизни в городах, где компания строит свои проекты. Современные подходы к мастер-планированию, архитектуре, технологиям строительства требуют от подрядчиков высокого мастерства и особого отношения к делу. Собрать вокруг себя неравнодушных профессионалов - цель Ассоциации партнеров Брусники. Компания активно строит свои проекты в Сургуте и в других городах, так что требуется все больше качественных партнеров - в 2024 году предстоит сдать проекты квартал «Новин» 2, дом «Гудзон», стартовать новый проект на улице Артема. Высокий интерес подрядчиков и поставщиков к мероприятию конвертировался в сотрудничество. Так один из участников мероприятия уже заключил договор с компанией и вскоре выйдет работы по фасаду дома «Гудзон».

«Производственная программа филиала растет с очень серьезным темпом, − подчеркивает Никита Калантаев, директор филиала «Брусника. Организатор строительства» в Сургуте. − Без привлечения новых подрядчиков и поставщиков на рынке становится тяжело работать. Мы привлекаем новых, не теряя старых».

Брусника ценит ответственное и добросовестное отношение к работе, качество и профессионализм, соблюдение культуры производства и длительное сотрудничество с подрядчиками. Работать с Брусникой выгодно благодаря условиям охраны труда, гарантии безопасности на производстве.

Для связи с подрядчиками Брусника использует внутреннее приложение. Это позволяет оперативно решать вопросы, связанные с качеством выполнения работ.

В Бруснике считают, что условия труда для рабочих должны быть достойными. Стройплощадки оборудованы теплыми и современными бытовками: строителям есть, где переодеться и пообедать. При необходимости Брусника может заранее помочь с поиском квартир и общежитий.

Высокий уровень рабочей документации и возможность получить быструю профессиональную консультацию делают работу с девелопером более четкой и понятной для подрядчика. Компания обеспечивает своевременный закуп и передачу материалов своим подрядчикам для выполнения работ и вовремя, дважды в месяц, оплачивает работу.

Подрядчики, которые успешно и вовремя выполняют работу, могут принять участие в стройках в Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Тюмени, Кургане и в Московском регионе.

Посмотреть запись презентации: https://www.youtube.com/watch?v=bnQTHBOR07w

«Ассоциация партнеров» работает в Бруснике с 2016 года и включает более 350 подрядных организаций. Её идея – объединение успешных компаний в профессиональное сообщество для обмена опытом, знаниями и технологиями.

Стать партнером Брусники: https://surgut.brusnika.ru/tender/

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ООО «Брусника». Специализированный застройщик»


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