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​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами

Квартиры с угловым остеклением представлены в ЖК «Крылов»

​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами
Фото: ДСК-1

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Современные жилые кварталы предлагают максимум для комфорта покупателей. В том числе нестандартные форматы для смелых дизайн-находок. Один из таких – угловое остекление. Решение, которое сделает квартиру особенной.

Окна и их площадь играют важную роль при создании уюта в квартире. Угловое остекление позволяет визуальнорасширить комнату и пропускать много солнечного света в любое время года.

Квартиры с угловым остеклением представлены в ЖК «Крылов» дом №1, который строится в Северном районе Сургута. Более того, в этом проекте можно подобрать квартиру, в одной из комнат которой будет сразу два окна, одно из них – угловое. Такое решение позволяет зонировать пространство, выделить в спальне отдельное светлое рабочее место, как на примере.

Другой вариант – организовать спортивную зону с панорамным видом на городские пейзажи, которая станет прекрасным местом для активных велотренировок или йоги, например. Или можно выделить пространство для отдыха: после тяжелого рабочего дня посидеть в мягком кресле или гамаке с чашкой чая и любимой книгой, наслаждаясь звездным небом, или, напротив, встретить рассвет за утренним кофе. В общем, простор для фантазии при организации пространства в комнате с угловым остеклением практически безграничен.

Реализовать оригинальные дизайн-проекты в своей новой квартире позволяет не только угловое остекление. Застройщик ««ДСК-1» предусмотрел множество нестандартных решений в ЖК «Крылов»: квартиры с мастер-спальней, дополнительным санузлом, выделенными зонами под постирочную или гардеробную. Еще один трендовый формат – квартиры с кухней-гостиной, в которой можно организовать обеденную зону у окна. Планировки в ЖК «Крылов» позволяют каждому воплотить в жизнь все свои идеи, чтобы новая квартира стала действительно комфортным домом.

Жилой комплекс комфорт-класса «Крылов» расположен на территории Северного жилого района Сургута. Дом №1 — разноэтажный, в нем запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 37 до 88 кв. м. На выбор покупателей – более 50 планировочных решений. Придомовая территория будет благоустроена, предусмотрены детские и спортивные площадки, велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев. Для автовладельцев запроектирована парковка на 498 машиномест, на первом этаже которой появится соседский центр для общения жителей.

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости — сейчас «ДСК-1» строит почти 147 тысяч «квадратов».

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АО СЗ "ДСК-1"


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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjbzG2tg реклама на siapress.ru
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