Классический стиль, функциональные планировки

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Чтобы удивить покупателя, застройщики сегодня возводят совершенно разные внешне корпуса с запоминающейся архитектурой и стильными фасадами.

В основу облика жилого комплекса «Крылов» , например, который расположен в 39-м микрорайоне Сургута, лег образ книжного стеллажа. Внешне дом ассоциируется с многочисленными библиотечными рядами: чередование вертикальных линий разной толщины символизирует книги на полке. Цвета и комбинации оттенков на фасаде делают цельным и гармоничным внешний вид всего района. Концепция библиотека поддерживается и в оформлении дворового пространства, где каждое пространство символизирует определенный литературный жанр, от детектива до приключения.

Единую стилистику архитектуры здания продолжают и интерьеры парадных: входные группы тоже спроектированы в виде стоящих на полке книг. В отделке используются качественные современные природные материалы – дерево и керамогранит. А добавление деталей – картин и текстиля в тон, горшечных цветов, светильников – делают подъезды не только стильными и радующими глаз, но и по-домашнему уютными.

Отделка входных групп в ЖК «Крылов»

Помимо комфортной квартиры для жизни современному горожанину важна и социальная жизнь рядом, развитие и удобства для жизни. Поэтому в ЖК «Крылов» запроектированы также соседский центр, паркинг, на придомовой территории появятся детские и спортивные площадки.

Планировки квартир в ЖК тоже самые разнообразные. На выбор покупателей – сразу несколько форматов квартир под любой жизненный сценарий: с просторной кухней-гостиной, мастер-спальней, несколькими санузлами, зонами под гардеробные и постирочные.

В отделке жилых помещений застройщик – компания «ДСК-1» – использовал светлые спокойные оттенки. Такой формат позволит собственникам создать в своем доме любой неповторимый интерьер, добавляя и смелые активные цвета, и сдержанные.

Квартира с чистовой отделкой в ЖК «Крылов»

С готовой чистовой отделкой «под ключ» и с полным комплектом сантехники в ЖК «Крылов» сдаются все квартиры. Собственникам останется лишь занести вещи, расставить мебель и предметы декора, повесить текстиль, чтобы добавить акценты и придать пространству еще большую изысканность и индивидуальность.

Вариант квартиры с мебелью в ЖК «Крылов»

Подведем итог: сегодня покупателям квартир нужны не просто квадратные метры, а образ жизни, когда важны и удобство, и эстетика, и стиль. И опытный застройщик «ДСК-1» соответствует этой тенденции.

О проекте: ЖК «Крылов» расположен в 39-м микрорайоне Сургута на одноимённой ул. Крылова. Общая площадь микрорайона превысит 21 га, где будут проживать 6344 жителя. Здесь запроектированы разноэтажные дома высотой от 9 до 16 этажей, а также паркинг на 498 машиномест и соседский центр. Придомовая территория будет благоустроена, появятся детские и спортивные площадки, велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев.

О компании: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости — сейчас «ДСК-1» строит почти 147 тысяч «квадратов».

Erid: 2SDnjd9vYQg

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АО СЗ "ДСК-1"