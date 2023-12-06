Комфорт начинается с холла — представляем дом бизнес-класса «За ручьем»

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В гостях хорошо, а дома лучше — идеальнее описания финального дома бизнес-класса «За ручьём» не придумать. Чтобы расширить восприятие «дома», застройщик делает холлы максимально комфортными, чтобы и за пределами квартиры вы ощущали уют и спокойствие.

Начинается все со входа: светопрозрачные двери обеспечат в холлах много естественного света, а благодаря 3-ступенчатой системе грязезащиты входные группы будут оставаться чистыми. С крупной грязью борется уличная защита, мелкая грязь остается в тамбуре, а влажная убирается уже внутри помещения. И чтобы наверняка вся обувь оставалась чистой — в холле будет машинка для. Особенно актуально в снежный и дождливый сезон.

По пути до лифта можно успеть насладиться музыкальным сопровождением и утонченными запахами. Их тоже предусмотрели. Если придется по душе такая атмосфера, то можно остановиться в мягкой зоне прямо в холле и насладиться.

Также будет возможность установить цифровой домофон. Он узнает вас и этого будет достаточно, чтобы система открыла дверь даже без ключа. Радость от встречи с близким застанет уже у порога. Стоит увидеть любимое лицо на экране и услышать родное «это я».

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АО СЗ "ДСК-1"