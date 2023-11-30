Площадка для выгула и душевая для мытья лап: как в ЖК «Крылов» формируют dog-friendly пространство

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В 39 микрорайоне Сургута продолжается строительство жилого комплекса комфорт-класса «Крылов». Уже в конце текущего года здесь введут в эксплуатацию два дома, в которых будут жить более 400 семей.

В концепцию проекта компания «ДСК-1» заложила идею дружелюбной среды ко всем жителям без исключений. Так, для детей здесь будет достаточное количество игровых и спортивных площадок. Для взрослых жителей и пожилых — зоны отдыха и променада. Для молодых пар и мам с малышами — уютные навесы в окружении зелени.

Не забыли и о тех, кто не представляет свою жизнь без домашних животных. Для них построят площадку для выгула питомцев, а холлы оснастят душевой для мытья лап.

Площадку для выгула разместят на достаточном расстоянии от основных зон для игр, спорта и отдыха. На ней установят современное оборудование для дрессировки, поставят dog-станции с пакетами для уборки и скамейки, чтобы хозяева могли отдохнуть.А после прогулки можно помыть лапы вашему питомцу, тем самым сохранив чистоту в подъезде и дома.

Таким образом, у владельцев собак появится своя инфраструктура и маршруты внутри придомового пространства, где они будут комфортно выгуливать любимцев, заниматься с ними и общаться с единомышленниками.

Все это удобно и для жителей без домашних животных. В жилом комплексе «Крылов» они будут уверены, что их бытовая жизнь не изменится с появлением питомцев у соседей.

Для семей с детьми очень удобно, что есть возможность помыть колёса своей коляски на первом этаже дома и тут же оставить коляску в колясочной. Если вы хотите жить в действительно комфортном пространстве, где продумана каждая деталь и учтены интересы всех жителей, присмотритесь к новым домам в жилом комплексе «Крылов». Продажи стартовали недавно. А это значит, что именно сейчас можно выбрать максимально подходящую планировку из более 50 существующих и купить квартиру по привлекательной стоимости.

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АО СЗ "ДСК-1"