Проект от «ДСК-1» будет удобен как для жизни, так и бизнеса

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Новый дом класса «комфорт» расположится рядом с центром города, в границах улиц Елены Сагандуковой, Объездной и Энгельса.

Несмотря на то, что до всех социальных и развлекательных мест от квартала всего несколько минут пешком или на автомобиле, застройщик решил дополнить дом собственными коммерческими помещениями. Жители найдут все нужное, не выходя из двора. А предприниматели получат возможность вывести бизнес на новый уровень в микрорайоне с хорошим трафиком покупателей.

Удобно здесь будет жить семьям с детьми. В проекте продумана каждая деталь: от закрытой территории с видеонаблюдением и системой контроля доступа до действительно большого зеленого двора с детскими и спортивными площадками, местами отдыха для взрослых. Что еще немаловажно — реализуется полностью безбарьерная среда. Это позволит чувствовать себя максимально комфортно мамам с колясками, пожилым людям и детям с велосипедами или самокатами. При этом для хранения сезонных транспортных средств предусмотрены отдельные кладовые по доступной цене.

Еще одно существенное отличие нового проекта от других в окружной столице — все квартиры продаются с готовым ремонтом и сантехникой. Это значит, что заехать можно будет сразу после получения ключей и существенно сэкономить бюджет. Стоимость квартир начинается от 4 450 000 ₽.

Перед покупкой каждый клиент может вживую посмотреть, как будет выглядеть будущее жилье. Для этого на объекте предусмотрена демонстрационная квартира.

Записаться на ее просмотр просто: достаточно оставить заявку на сайте . Менеджер вам перезвонит, чтобы договориться о времени встречи.

Не упустите возможность поселиться в одном из самых комфортных кварталов в Ханты-Мансийске.

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АО СЗ "ДСК-1"