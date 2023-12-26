Что такое аккредитив и когда/в каких случаях можно им воспользоваться

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Приобретая квартиру или автомобиль по объявлению, заказывая дорогостоящие услуги у бригады строителей или стоматолога, лучше обезопасить себя от мошенников при передаче денег. Особенно, если стороны проживают в разных городах или регионах. Избежать возможного обмана при передаче денег и потери денег в сделках купли-продажи позволяют банковские аккредитивы.

В чем суть аккредитива?

Аккредитив – услуга, в которой банки выступают посредниками между покупателями и продавцами, снимая спор, что раньше – деньги или товар.

Суть услуги – в открытии специального банковского счета при совершении сделки. На этот счет покупатель перечисляет деньги за товар или услугу. Зачисленная на счет сумма находится там до тех пока, пока не будут выполнены условия сделки. До этого времени снять ее не сможет ни покупатель, ни продавец. Лишь после того, как выполнение сделки будет подтверждено документами, деньги поступят на счет продавца.

Банк в этой цепочке выступает посредником операции по оплате. Если условия аккредитива выполнены, то происходит оплата по сделке. Выбор банка для открытия аккредитива важный вопрос, решение которого помогает при реализации сделки.

В каких сделках лучше подстраховаться?

Чаще всего физические лица прибегают к аккредитиву, когда продают или покупают недвижимость или участвуют в цепочке обменных сделок. При этом услуга используется не только при сделках на вторичном рынке между физическими лицами. Помимо этого, открытие аккредитива может предложить банк, оформляющий ипотечный кредит покупателю наквартиру в новостройке.

Также аккредитив подойдет для сделок купли-продажи любого другого дорогостоящего имущества: оборудования, автомобиля, мебели под заказ, ценных бумаг или долей в уставном капитале. Удобно пользоваться аккредитивом при оплате разного рода услуг: юридических или медицинских, строительных, при разделе имущества или в случае заключения мировых соглашений.

Сбербанк постепенно увеличивает спектр сделок с использованием аккредитива. Такую услугу теперь можно использовать при покупке залоговых объектов, покупке объектов с торгов, в привязке к эскроу*-счетам и даже при участии в госпрограммах по предоставлению субсидий гражданам. Например, аккредитивы открываются участникам субсидируемой государством программы газификации.

Правила аккредитива

Порядок действий при использовании аккредитива Сбербанка следующий: стороны подписывают соглашение к договору купли-продажи объекта или договору об оказании услуг.В соглашении прописываются сроки исполнения договоренностей, условия. Определяются документы, которые подтвердят исполнение сделки и затем позволят банку раскрыть аккредитив – то есть перечислить средства продавцу. Например, в случае купли-продажи объекта недвижимости это могут быть документы о регистрации перехода прав собственности, при покупке автомобиля - постановка транспортного средства на учет в ГИБДД**, принятое инспекцией заявление на перерегистрацию автомобиля.При сделках с оборудованием подтверждающим документом может стать экспедиторская расписка о получении груза. В любом случае, условия аккредитива и его раскрытия определяются сторонами.

После этого покупатель подает заявление в Сбербанк на открытие счета, на основании которого банк открывает аккредитив. Покупатель перечисляет средства по оплате сделки на этот счет. После того, как сделка совершена, в банк подаются документы о сделке, в том числе подтверждающие сведения для раскрытия аккредитива. После этого банк перечисляет средства со счета покупателя продавцу.

Как подать заявку

Подать заявку на открытие аккредитива просто и удобно. Это можно сделать несколькими способами: в любом офисе Сбербанка, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или даже в офисе риелтора. В последнем случае это будет черновик заявления на открытие аккредитива. Позднее покупатель может подтвердить такое заявление в мобильном приложении Сбербанка или в офисе. В среднем при любом способе открытия аккредитива сроки не превысят 30 минут.

Чтобы оформить предварительную заявку на открытие аккредитива на сайте банка, достаточно указать личные данные в нижней части страницы сайта – полные инициалы, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Для формирования запроса не обязательно регистрировать личный кабинет Сбербанка.

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*Эскроу - англ. escrow, ст.-фр. escroue – сверток.

**ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Услуга является платной. Подробнее об аккредитиве, порядке оформления, имеющихся ограничениях и иных условиях на сайте www.sberbank.ru.

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию о мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.

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