Мечтаете переехать жить в собственный дом в пригороде Тюмени или уже купили землю и начали строительство? Не пропустите выставку «Загород Экспо» в Сургуте!

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2 декабря 2023 года тюменские девелоперы и застройщики ИЖС, производители строительных и отделочных материалов, инженерные и ландшафтные компании представят свои товары и услуги для жителей ХМАО.

«Тюмень в списке самых популярных городов для переезда северян. Современные концептуальные проекты, удобная транспортная развязка, необходимая инфраструктура, разнообразные программы ипотечного кредитования на покупку земельных участков и ИЖС делают мечту о комфортной жизни за городом реальной», - отметила Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки.

На «Загород Экспо» посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, жилых комплексах и коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов.

На выставке будут представлены следующие жилые комплексы и коттеджные поселки:

СКАНДИА. ТАУНХАУСЫ (Тюмень, рядом с КП Комарово и д. Дударева)

РИТМЫ (Тобольский тракт, рядом с с. Ембаево)

HOMELIKE (Московский тракт, п. Молодежный)

КИПРЕЯ НА ХОЛМАХ (Ирбитский тракт, рядом с с.Кулаково)

ОРБИТА (Ирбитский тракт, в п. Новокаменский)

НОБЕЛЕВСКИЙ КВАРТАЛ (Ирбитский тракт, в п. Новокаменский).

НОВО-РЕШЕТНИКОВА (Салаирский тракт, рядом с д. Решетникова)

БЕРЕЗА ПАРК (Салаирский тракт, 6-й км)

НОВО-МАЛЬКОВО (Старо-Тобольский тракт, рядом с д. Мальково)

СЕЗОНЫ (Старо-Тобольский тракт, рядом с д. Мальково).

Крупнейшие производители Тюменской области познакомят со строительными материалами и оборудованием – на выставке вы увидите керамзитоблоки, силикатный и облицовочный кирпич, искусственный камень, бетон, смеси, фундаментные блоки, тротуарную плитку, бордюры; очистные сооружения для загородного дома - автономные канализации, кессоны, комплектующие; современные погреба для дома и дачи.

Экспоненты приготовили для вас выгодные сезонные акции и специальные ценовые предложения. Успейте заключить договор на строительство, поставку оборудования и строительных материалов во время выставки и зафиксируйте цену на строительный сезон 2024 года.

На сцене «Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости о строительстве и обустройстве дома. Расписание выступлений будет размещено на сайте. В конце выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных подарков от партнеров и участников проекта.

Участники «Загород Экспо» в Сургуте:

Эко-девелопер «ПАРТНЕР»,

Девелоперская компания «Новая Земля»,

Девелоперская компания «МОНОЛИТ»,

Строительная компания «История Девелопмент»,

Компания «Скандиа»,

Строительная компания «Стабилис»,

Строительная компания «СИТИСТРОЙ»,

Строительная компания «СтройАльянс»,

Строительная компания «Орбита»,

Строительная компания «Гудвилл»,

Винзилинский завод керамзитового гравия,

Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»Тура.

Когда и где состоится выставка:

2 декабря 2023 (сб) | с 10:00 до 21:00

г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»

Вход бесплатный по электронным билетам. Регистрация и расписание выставки на сайте: https://zagorod.site

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