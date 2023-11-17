Мечтаете переехать жить в собственный дом в пригороде Тюмени или уже купили землю и начали строительство? Не пропустите выставку «Загород Экспо» в Сургуте!

Erid: 2SDnjdpdaQQ
2 декабря 2023 года тюменские девелоперы и застройщики ИЖС, производители строительных и отделочных материалов, инженерные и ландшафтные компании представят свои товары и услуги для жителей ХМАО.
«Тюмень в списке самых популярных городов для переезда северян. Современные концептуальные проекты, удобная транспортная развязка, необходимая инфраструктура, разнообразные программы ипотечного кредитования на покупку земельных участков и ИЖС делают мечту о комфортной жизни за городом реальной», - отметила Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки.
На «Загород Экспо» посетители смогут получить всю необходимую информацию о приоритетных загородных направлениях для покупки земельного участка, жилых комплексах и коттеджных поселках, проектах современных домов и таунхаусов.
На выставке будут представлены следующие жилые комплексы и коттеджные поселки:
- СКАНДИА. ТАУНХАУСЫ (Тюмень, рядом с КП Комарово и д. Дударева)
- РИТМЫ (Тобольский тракт, рядом с с. Ембаево)
- HOMELIKE (Московский тракт, п. Молодежный)
- КИПРЕЯ НА ХОЛМАХ (Ирбитский тракт, рядом с с.Кулаково)
- ОРБИТА (Ирбитский тракт, в п. Новокаменский)
- НОБЕЛЕВСКИЙ КВАРТАЛ (Ирбитский тракт, в п. Новокаменский).
- НОВО-РЕШЕТНИКОВА (Салаирский тракт, рядом с д. Решетникова)
- БЕРЕЗА ПАРК (Салаирский тракт, 6-й км)
- НОВО-МАЛЬКОВО (Старо-Тобольский тракт, рядом с д. Мальково)
- СЕЗОНЫ (Старо-Тобольский тракт, рядом с д. Мальково).
Крупнейшие производители Тюменской области познакомят со строительными материалами и оборудованием – на выставке вы увидите керамзитоблоки, силикатный и облицовочный кирпич, искусственный камень, бетон, смеси, фундаментные блоки, тротуарную плитку, бордюры; очистные сооружения для загородного дома - автономные канализации, кессоны, комплектующие; современные погреба для дома и дачи.
Экспоненты приготовили для вас выгодные сезонные акции и специальные ценовые предложения. Успейте заключить договор на строительство, поставку оборудования и строительных материалов во время выставки и зафиксируйте цену на строительный сезон 2024 года.
На сцене «Загород Экспо» выступят эксперты-практики, знающие все тонкости о строительстве и обустройстве дома. Расписание выступлений будет размещено на сайте. В конце выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных подарков от партнеров и участников проекта.
Участники «Загород Экспо» в Сургуте:
- Эко-девелопер «ПАРТНЕР»,
- Девелоперская компания «Новая Земля»,
- Девелоперская компания «МОНОЛИТ»,
- Строительная компания «История Девелопмент»,
- Компания «Скандиа»,
- Строительная компания «Стабилис»,
- Строительная компания «СИТИСТРОЙ»,
- Строительная компания «СтройАльянс»,
- Строительная компания «Орбита»,
- Строительная компания «Гудвилл»,
- Винзилинский завод керамзитового гравия,
- Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»Тура.
Когда и где состоится выставка:
2 декабря 2023 (сб) | с 10:00 до 21:00
г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38, ТРЦ «Сургут Сити Молл»
Вход бесплатный по электронным билетам. Регистрация и расписание выставки на сайте: https://zagorod.site
Подписывайтесь на «Загород Экспо» в соцсетях:
0+
Erid: 2SDnjdpdaQQ
Реклама. ИП Осипова К.С.
ИНН 720316352177