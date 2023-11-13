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Бренд из Китая завоевал признание российских автолюбителей, его популярность продолжает расти. HAVAL стал достойной заменой ушедшим с рынка иномаркам. Россияне полюбили китайскую марку за достойные технические характеристики, высокую функциональность, безупречный дизайн и эргономичность. Главные принципы HAVAL – максимальное удобство, комфорт и безопасность каждый день и на любых дорогах.

Официальный дилер бренда – «Восток Моторс» предлагает большой выбор автомобилей в наличии по самым выгодным ценам. В центре можно запросить тест-драйв понравившегося авто. Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам и помогут определиться с выбором, исходя из запросов клиента. Опытные профессионалы центра окажут услуги по обслуживанию и диагностике автомобилей с помощью сертифицированного оборудования.

Компания «Восток Моторс» существует на рынке с 2005 года, представляя ведущие мировые бренды. Дилерские центры в шести городах России предлагают широкий выбор новых авто и машин с пробегом. В наличии всегда топовые модели в разных комплектациях. Безупречный сервис и клиентоориентированность – принципы наших сотрудников.

Дилерский центр HAVAL представляет внедорожники, кроссоверы и пикапы в типах комплектаций от COMFORT до TECH PLUS. В наличии – популярные, полюбившиеся многим модели. Есть и новинка – HAVAL М6. Это удобный и вместительный семейный кроссовер, который идеально подойдет как для передвижения в городской среде, так и для дальних дорог и выездов на природу. Модель находится в доступном ценовом сегменте, при этом оснащена полным комплексом современных технологичных решений. В автомобиле есть круиз- и климат-контроль, камера заднего вида с парковочными сенсорами, большой мультимедийный экран.

Серьезные мужчины, которые не привыкли идти на компромисс в комфорте и дизайне, оценят HAVAL DARGO X. Внедорожник одинаково хорош как в городской среде, так и на бездорожье. Модель отличается инновационным техническим оснащением, отличной проходимостью и дерзким брутальным дизайном.

Стильный городской кроссовер JOLION никого не оставит равнодушным. Автомобиль признан самым востребованным и популярным в России в 2023 году. Яркий дизайн,совершенство форм и идеальные пропорции делают модель заметной в городском потоке. Автомобиль продуман с точки зрения максимального удобства. Модель оснащена комплексом теплых функций и двухзонным климат-контролем, что позволяет с комфортом передвигаться при любых погодных условиях.

Бренд HAVAL много работает над удобством и эстетикой, но в приоритет ставит вопрос безопасности. Все модели оснащены электронными системами контроля устойчивости и торможения, подушками безопасности, круиз-контролем.

В честь открытия дилерского центра в Сургуте на 200 автомобилей действуют специальные условия покупки*. Так, например, популярный комфортный городской кроссовер HAVAL F7 можно приобрести в кредит без первоначального взноса от 8 500 рублей в месяц. Покупатель получает в подарок Каско**, персональные бонусы и гарантию до 6 лет. Предложение ограничено!

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+7 (3462) 311-001

Хавейл Центр Восток Моторс

г. Сургут, Югорский тракт 23/1

ООО «ВМ-С-Азия» https://haval-ugra.ru/

*Кредит предоставляет: ООО «Драйв клик банк». Генеральная лицензия Банка России № 2168 (бессрочно) от 09.12.2022г.,

Диапазон полной стоимости кредита в % годовых от 0,01% до 15,9%, в рублях от 5,32 руб. до 4 034 479,35 руб.

**Страхование по КАСКО HAVAL Insurance. Подробнее об условиях страхования на сайте

Подробности об организаторе, о правилах проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения можно узнать у официального дилера «Хавейл» («ООО ВМ-С-Азия» ОГРН 1238600003289), на сайте https://vm-ugra-haval.ru/ или по телефону +7 (3462) 311-001. Срок не ограничен, не является публичной офертой.

Erid: 2SDnjdYDKrG

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ООО "ВМ-С-Азия"