МТС внедрила собственное IoT-решение для круглосуточного мониторинга микроклимата «Цельсиум» в Государственном архиве Югры. Инновация позволит сохранить около 900 архивных дел, относящихся к особо ценным документам.

Благодаря внедрению интеллектуальной системы мониторинга в архивохранилище создаются оптимальные условия для хранения подлинных рукописных и старопечатных книг XVI – XIXвв., которые относятся к категории книжных памятников, документов органов исполнительной и законодательной власти с начала XX века. В помещении ведется круглосуточный контроль температуры, влажности и качества воздуха, а показания с датчиков в режиме реального времени по сети интернета вещей NB-IoT поступают в облачное хранилище МТС. В случае отклонения температуры или влажности от заданных параметров система оповещает ответственных сотрудников через SMS-сообщение.

«В ходе эксплуатации IoT-решения «Цельсиум» мы отметили высокую точность измерений. Если колебание влажности превышает 5 процентов, а температуры – два градуса, устройство сразу это фиксирует, а мы оперативно реагируем. Теперь нам не нужно постоянно заходить в архивохранилище, чтобы следить за параметрами. Все данные в режиме реального времени поступают на мобильные и рабочие устройства ответственных лиц. Тем самым, мы решили одну из главных задач архива – обеспечили круглосуточный контроль за показателями, соблюдение которых позволяет создать благоприятные климатические условия, исключающие преждевременное старение и разрушение бумажного носителя. В дальнейшем планируем масштабировать решение и на другие хранилища, охватить все 610 фондов с более чем 145 тысячами архивных дел, которые связаны с историей развития Югры, наследием малочисленных народов Севера», – рассказал директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин.

«Мы рады, что области применения «Цельсиума» активно расширяются. Особо ценно и значимо, что в Югре наши технологии позволяют сохранять уникальные книжные памятники. Помимо архивных помещений решение может быть использовано в библиотеках, музеях, в пищевой промышленности, в ЖКХ, на территории вахтовых поселков Югры. Наша разработка зарекомендовала себя даже в Антарктиде, где датчики помогают контролировать микроклимат в жилых помещениях станции Прогресс. Удобно, что «коробочное» решение очень компактно, быстро устанавливается и не требует особых навыков для его использования. Может работать без подзарядки и дополнительных источников питания до 10 лет», – прокомментировал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО Артем Ладьянов.

«Цельсиум» — портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Датчик является собственной разработкой МТС, собирается в России, работает и обслуживается на базе отечественной инфраструктуры. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, на объектах культурного наследия, храмах, музеях и других памятниках архитектуры.