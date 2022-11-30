В середине ноября в Сургуте дети-сироты получили новые квартиры в жилом комплексе «Смайл» «Сибпромстроя» на улице Рыбников. Жилье счастливым новоселам было передано уже с ремонтом и даже мебелью. Такой бонус ребятам достался по инициативе руководства строительной компании.

Новоиспеченной владелицей одной из просторных квартир площадью более 50 квадратных метров стала студентка Софья Мигунова. Сургутянка уже заселилась в теперь уже собственное долгожданное жилье с мужем и маленьким ребенком. Молодой паре не придется сильно тратиться на обустройство семейного гнездышка, ведь застройщик за свой счет обставил его — есть сантехника, плита на кухне, обеденный стол и стулья, большой шкаф, диван, комод и даже шторы. Влюбленным останется только докупить технику.

«Квартира мне безумно понравилась, — поделилась девушка. — Очень просторная, есть мебель. Можно заезжать и жить».

С начала этого года администрация Сургута предоставила местным сиротам 51 квартиру, в процессе — еще 163. Ожидаемо, переезжать ребята, оставшиеся без родителей, будут в жилые комплексы «Сибпромстроя». Ведь в последнее время эта компания едва ли не единственная из строительных, которая заявляется на соответствующие жилищные аукционы. Сейчас станет ясно, почему.

«Аукционная» стоимость квартир очень существенно ниже рыночной – выкупную цену за квадратный метр устанавливает Региональная служба по тарифам. Так, на середину текущего года, когда и состоялась основная масса «квартирных» торгов, она составляла всего от 56 до 62 тысяч рублей, в то время как рыночная цена доходила до 120 тысяч рублей за метр и даже более. Именно этот момент – разница между рыночной ценой и выкупной под программы – и отпугивает «коллег» «Сибпромстроя» от участия в подобных мероприятиях. Но, несмотря ни на что, холдинг продолжает заявляться на аукционы, чтобы помогать самым незащищенным слоям населения.

«Решение участвовать в аукционах, в том числе и для обеспечения детей-сирот квартирами, учредителями было принято давно и сразу, так как это самая незащищенная категория граждан, — поясняют в руководстве «Сибпромстроя». — В том числе из этих соображений квартиры комплектуются самым необходимым — мебелью — для полноценного начала самостоятельной жизни».

ГК "СИБПРОМСТРОЙ"

В общем же, за весь срок участия строительной компании в аукционах, а это 13 лет — с 2009 по 2022 год, ею было реализовано 8263 квартиры общей площадью 417 тысяч метров. 724 из них, общей площадью 31 тысяча метров, впоследствии получили дети-сироты из муниципалитетов Югры.

Помимо этого, «Сибпромстрой» активно возводит и социальные объекты. Например, в Сургуте строятся школа на 900 мест в микрорайоне №42 и начальная школа на 300 мест в микрорайоне «Марьина гора». На этапе проектировки школа на 900 мест в этом же новом микрорайоне.

Уже работает билдинг-сад на 120 мест в микрорайоне №17 в Нефтеюганске. Завершены работы по строительству на условиях концессии участка дороги по проспекту Комсомольский в Сургуте.

Справка: В 2022 году ГК «Сибпромстрой» планирует ввести в Югре в общей сложности более 188 тысяч кв. м. жилья.