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​Развитие в период турбулентности: мобильный оператор Tele2 рассказал о строительстве новых объектов связи в Югре

В Сургуте обсудили перспективы телеком-отрасли

​Развитие в период турбулентности: мобильный оператор Tele2 рассказал о строительстве новых объектов связи в Югре
Фото: Tele2

Инновационные продукты

Несмотря на третий год турбулентности, компания планирует и дальше оставаться законодателем мод на рынке мобильных операторов. Честный безлимит, отсутствие блокировки при отрицательном балансе, бесплатный доступ к мессенджерам и возможность продавать неиспользованные минуты и гигабайты на «Маркете Tele2».

В этом году оператор расширил свои возможности и, кроме фильмов, добавил обмен минут на трафик в популярных соцсетях и стриминговых сервисах. Также накопленные минуты клиенты могут использовать как скидку при покупке телефона Xiaomi. Еще одно уникальное предложение — подписка Mixx. С ее помощью пользователи на выгодных условиях слушают музыку, смотрят фильмы, учатся онлайн, заказывают еду, арендуют машины, покупают электронные и аудиокниги, умные колонки и другую технику.

Кроме этого, с сентября Tele2 удваивает пакет интернета новым и действующим абонентам: каждые три месяца пользователи будут получать двойной пакет трафика при условии своевременной платы за тариф.

Сеть

Серьезное внимание оператор уделяет и своим базовым станциям. Согласно данным исследования аналитического агентства TelecomDaily, в 2021 году Tele2 стала лидером по темпам строительства базовых станций среди всех операторов России — сеть выросла на 18%. В ХМАО количество 4G-станций за тот же период увеличилось на 10%. При этом в прошлом году было модернизировано порядка 23% оборудования в Югре.

Отметим, что компания развивает сети не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах, дачных поселках и СНТ. Спрос на качественную связь в садоводческих товариществах возник в начале ковидного периода.

«Пандемия 2020 года показала, что дачи, на самом деле, у нас в основном не для того, чтобы на грядках копаться, а для работы, развлечений. Поэтому мы сильно увеличивали покрытие на дачных и пригородных локациях с 2020 года…В 2021-2022 годах мы дополнительно увеличили покрытие на примерно 100 дачных кооперативах и садовых товариществах в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Действительно, в летний период трафик там иногда даже выше, чем у городских базовых станций», – рассказала директор филиала Tele2 в ХМАО Злата Белышева.

Технические службы в Югре провели большую работу по улучшению качества связи, а в двух населенных пунктах ХМАО сеть 4G появилась впервые – в поселках Лиственничный и Леуши. Также в прошлом году была запущена сеть четвертого поколения на трассах Нижневартовск – Сургут и Сургут – Ханты-Мансийск.

Сервис

В Tele2 реализован подход «от человека к человеку». В первую очередь в компании сфокусированы на повседневных потребностях клиента. Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность – принципы работы клиентской службы мобильного оператора.

«Очень важно, чтобы люди, которые задействованы в обслуживании абонентов, в первую очередь ориентировались на человеческие потребности, а не оплату или тариф. Здесь вопрос именно в решении проблем и заботе об абоненте», – отметила Злата Белышева.

За высокие профессиональные стандарты мобильного оператора компания была не раз отмечена профессиональным сообществом. За последние четыре года Tele2 получила 30 международных наград как лидер в сфере клиентского сервиса.


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