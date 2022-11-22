Предприятие «Городские электрические сети» признано готовым к прохождению отопительного сезона

Предприятие «Городские электрические сети» признано 100-процентно готовым к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов. Такое решение вынес Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве ХМАО-Югры на основании результатов летней ремонтной кампании.

Ремонтная кампания в АО «Горэлектросеть» проводится для подготовки электросетевого комплекса города к работе в период максимальных нагрузок и отрицательных температур. Программа мероприятий формируется ежегодно на основании диагностических данных о состоянии оборудования и включает в себя объекты, обновление которых существенно влияет на повышение надежности электроснабжения потребителей. Работы энергетики ведут весной и летом до наступления отопительного периода.

«До начала осени специалисты АО «Горэлектросеть» провели текущие ремонты 18 подстанций класса напряжения 35/10(6)кВ, а также 423 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов класса напряжения 10(6)кВ. Выполнили капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций в жилой и промышленной частях города. Провели ремонт на 103 км воздушных линий 0,4-10кВ, выполнили капитальный ремонт воздушных линий 0,4-10кВ общей протяженностью 2,52 км. Полностью заменили подземные кабельные линии 0,4кВ общей протяженностью 1,32 км в нескольких микрорайонах города», - сообщил главный инженер АО «Горэлектросеть» Николай Бугаев.

Ремонтные работы проведены без отклонений по срокам. Энергетики регулярно отчитывались о ходе мероприятий надзорным органам, администрации муниципалитета, департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры. Санкции и проблемы с логистикой товаров не отразились на подготовке Нижневартовска к максимально-низким температурам, сообщили на предприятии.

Персонал предприятия прошел контрольные и учебные противоаварийные тренировки, инструктажи, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Специалисты АО «Горэлектросеть» обеспечены индивидуальными средствами защиты, материалами и инструментом, включая спецодежду. Аналогичная подготовительная работа проведена и в филиалах компании: в городе Радужный и пгт. Пойковский.

Морозы уже испытали электрохозяйство «Горэлектросети» на прочность. Энергосистемы городов и поселков отработали в первые ноябрьские холода без сбоев.