Брусника поможет в расселении пяти аварийных домов в Сургуте

Участок, вошедший в зону КРТ, находится в первом микрорайоне в границах улиц Марии Поливановой, Артёма и Набережного проспекта. В течение пяти лет, согласно договору, Брусника возведёт здесь два квартала переменной высотности от 7 до 17 этажей с закрытыми дворами, подземными паркингами и коммерческими помещениями. С окружающей застройкой проект будет связан непрерывной сетью пешеходных и велосипедных маршрутов. Общая площадь зданий превысит 37 тыс. кв. метров. Из них не менее трёхсот компания передаст Администрации города для реализации социальных программ.

— Мы считаем, что КРТ — один из наиболее рациональных механизмов развития города, — комментирует представитель Администрации Сургута — Он позволяет дать новую жизнь территории, которая находится в не самом лучшем состоянии, сделать её использование эффективным, повысить качество городской среды.

По договору застройщик также взял на себя обязательство расселить пять аварийных домов. Суммарно в них 37 квартир: 25 находятся в собственности, 12 — в пользовании на условиях соцнайма.

— 25 квартир мы оценим с помощью независимых экспертов. Оценка будет учитывать стоимость доли в земельном участке под домом и затраты на переезд, — рассказывает о механизме расселения директор филиала компании Брусника в Сургуте Виктор Корчагин. — Далее вместе с собственниками решим, в каком виде они хотят получить компенсацию. Закон предусматривает два варианта — денежный или новое жилье с возможной доплатой. Тем, кто живет на условиях соцнайма, власти Сургута предоставят новые квартиры. Мы совместно их подберем. Затем Брусника выкупит объекты и передаст в муниципальную собственность.

Сейчас девелопер занимается подготовкой изменений в проект планировки территории. По плану, в активную фазу стройка войдёт в следующем году. Девелопер также подал заявку на участие в аукционе на КРТ во втором микрорайоне Сургута. В случае победы компания объединит две соседние площадки в один законченный проект и передаст муниципалитету ещё 200 кв. метров жилья.

По данным правительства Ханты-Мансийского автономного округа, к 2025 году на территории региона планируется реализовать 21 проект КРТ.