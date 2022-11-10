В «Управлении теплоснабжения г. Нижневартовска» подвели итоги работы службы благоустройства

Компания-концессионер АО «Горэлектросеть» отремонтировала более 250 дорожных участков, поврежденных в ходе замены теплотрасс. Работы начались в мае и завершились только с первым снегом.

В «Управлении теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть») подвели итоги работы службы благоустройства. «В этом году мы работали по земельным ордерам 2020, 2021 и 2022 годов. Отрабатывали долги предыдущих лет, скажем так. Приводили в первоначальный вид участки во дворах, внутриквартальные проезды, газоны, придомовые отмостки, детские площадки, поврежденные во время раскопок. К началу ноября нам удалось закрыть в городском департаменте ЖКХ 258 разрешений на земляные работы», - рассказывает начальник службы по благоустройству «Управления теплоснабжения» Владимир Бондаренко.

Напомним, в 2021 году концессионер создал новое подразделение в филиале «Управление теплоснабжения г. Нижневартовска», которое занимается восстановлением благоустройства территорий после ремонтов теплотрасс. Когда стартовали первые ремонтные программы в рамках концессии, энергетики не смогли найти подрядчика, готового оперативно восстанавливать небольшие участки дорог внутри дворов и на тротуарах, поврежденные во время земляных работ. Подобные объекты были неинтересны большим профильным организациям. Поэтому в АО «Горэлектросеть» решили рассчитывать на свои силы: закупили спецтехнику общей стоимостью 40 млн. рублей и наняли персонал. Около 100 участков отремонтировали в 2021 году, в текущем году работа продолжилась. Концессионер поставил задачу восстановить покрытие на максимально возможном количестве территорий, чтобы минимизировать дискомфорт вартовчан.

Работа службы благоустройства «Управлении теплоснабжения» продолжится предстоящей весной. Когда сойдет снег и просохнет почва, рабочие будут отсыпать и утрамбовывать участки, укладывать бордюрный камень, формировать газоны. В июне начнутся работы по асфальтированию.