Специалисты «Горэлектросеть» приступили к масштабной реконструкции теплосетей

Специалисты УТС, филиала компании-концессионера «Горэлектросеть», приступили к масштабной реконструкции теплосетей. На улице 60 Лет Октября меняют 70-метровый участок магистральной трассы, обеспечивающей теплом и горячей водой несколько городских микрорайонов. Трубопровод введен в эксплуатацию в 1985 году, до сих здесь проводили только текущие ремонты, устраняя последствия порывов.

Ветхий участок уже вырезали под замену, новую металлическую трубу в ППУ-изоляции готовят к монтажу. Реконструкция теплотрассы ведется в рамках реализации инвестпрограммы компании-концессионера АО «Горэлектросеть». В этом сезоне специалисты УТС модернизируют 11 участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью более 3 тысяч метров в однотрубном исполнении. Работы пройдут в 25-м квартале, 7, 10, 12 и 14 микрорайонах. Масштабная ремонтная программа повысит надежность городской системы теплоснабжения, снизит технологические потери, улучшит качество поставляемых филиалом услуг.

«На ремонтный период мы вынуждены ограничивать подачу горячей воды для части наших абонентов, просим вартовчан запастись терпением. Проводить работы на трубах, которые находятся под давлением и заполнены горячей водой, невозможно. Гидравлические испытания, ремонты и другие мероприятия, реализуемые филиалом летом, обеспечат надежность и безаварийность работы городской системы теплоснабжения в отопительный период», - пояснил Александр Топалов, первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Общий километраж муниципальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, переданных в управление нижневартовскому концессионеру составляет около 320 километров. Больше половины из них построены 30 лет назад и признаны ветхими. По условиям концессионного соглашения, «Горэлектросеть» заменит 75 километров изношенных городских сетей, вложив в их реконструкцию 1,5 миллиарда рублей.