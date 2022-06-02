Работы по реконструкции ЦТП в Нижневартовске продлятся до конца лета

ЦТП 14/1 обеспечивает теплом и горячей водой 15 жилых домов, школы №19 и №3, детский сад и кинотеатр «Мир». Накануне здесь приступили к демонтажу прослужившего более 30 лет оборудования. В тепловом пункте установят надежный энергосберегающий насосный парк, современные пластинчатые теплообменники и автоматику, позволяющую регулировать работу объекта в зависимости от погодных условий.

Работы по реконструкции ЦТП продлятся до конца лета. Стремясь минимизировать неудобства для вартовчан, компания-концессионер «Горэлектросеть» с прошлого года внедряет новую для региона технологию.

«За летние месяцы филиал полностью реконструирует ЦТП, одним сезоном поменяет все устаревшее оборудование и на годы вперед обеспечит абонентов качественным и надежным тепловым ресурсом. Важно, что такие масштабные работы пройдут для потребителя незаметно. Горячей водой жителей 14 микрорайона будет обеспечивать временный тепловой пункт. Его монтаж не входит в стоимость модернизации, дополнительные расходы концессионер взял на себя по собственной инициативе. Филиал напрямую заинтересован в сокращении сроков ограничения ресурса, стремимся как можно раньше возвращать горячую воду в квартиры горожан как при реализации мероприятий инвестпрограммы, так и при выполнении ремонтов, гидравлических испытаний», - прокомментировал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Современное оборудование российский поставщик доставляет в полной заводской готовности, блок-модули уже смонтированы, опрессованны и протестированы. В июле их установят внутри ЦТП, затем специалисты УТС перейдут к настройке систем автоматики и управления. Программа будет фиксировать температуру наружного воздуха и, в зависимости от неё, регулировать температуру теплоносителя и горячей воды для абонентов. Тепловой пункт полностью автоматизируют, в случае выхода из строя какого-либо прибора или системы диспетчер сразу увидит отклонение в режиме работы и вызовет аварийную бригаду. Стоимость работ по модернизации ЦТП составит порядка 60 млн рублей. В Нижневартовске УТС управляет работой 73 тепловых пунктов, в рамках концессионного соглашения 47 из них будут обновлены.

«Помимо модернизации ЦТП 14/1, инвестпрограмма 2022 года включает в себя замену 11 участков сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения, строительство теплотрасс по улицам Северная и Героев Самотлора, запуск газовой котельной квартала В-5. Общий объем инвестиций концессионера в нижневартовскую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения в текущем году составит около 433 млн рублей», - рассказал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).