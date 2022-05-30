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​Югорские родители могут бесплатно подключить сервисы для контроля детей

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о создании единого промокода KIONDETI

​Югорские родители могут бесплатно подключить сервисы для контроля детей
Фото: KION

Онлайн-кинотеатр KION, входящий в продуктовую экосистему МТС, и мобильное приложение для безопасности детей и родительского контроля «Где мои дети» ко Дню защиты детей объявляют о создании единого промокода, предоставляющего доступ к подписке сразу на оба сервиса для новых и уже существующих пользователей. По промокоду KIONDETI в период с 26 мая по 30 июня 2022 года можно получить доступ к бесплатной подписке «Детство» онлайн-кинотеатра KION и к сервису «Где мои дети» на 30 дней.

Два технологичных продукта ко Дню защиты детей предлагают единый промокод для удобного и выгодного контроля за безопасностью детей: при просмотре ими видеоконтента в сети и на расстоянии при перемещении ребенка по городу. Сервис «Где мои дети» предоставляет возможность родителям определять местоположение детей, заботясь о физической безопасности. Подписка «Детство» онлайн-кинотеатра KION позволяет маленьким зрителям наслаждаться фильмами, сериалами и мультфильмами, а их родителям – не беспокоиться о контенте, который доступен детям. Теперь эти продукты объединяются в общей акции для пользователей.

Специальная подписка «Детство» в онлайн-кинотеатре KION — это более 300 отечественных и зарубежных фильмов и анимации для детей и их родителей; удобный и безопасный детский профиль и высокое качество изображения HD и 4K. Включая фильмы в подписке «Детство», родители могут не беспокоиться: весь взрослый контент будет защищен паролем. Активировать промокод на подписку «Детство» в онлайн-кинотеатре KIONможно здесьhttps://kion.ru/code/?pq=KIONDETI

Сервис «Где мои дети» — это мобильное приложение с 3 миллионами пользователей по всему миру, которое позволяет родителям просматривать историю перемещений ребенка, включать громкий сигнал на телефон (если он потерял телефон в беззвучном режиме или забыл включить звук), смотреть статистику использования приложений на смартфоне и получать уведомления, когда ребенок покинул детскую площадку или школу.

По промокоду KIONDETI первые 30 дней подписки будут бесплатными, далее будет действовать детский тариф — 49 рублей в месяц вместо 199 рублей. Сервис «Где мои дети» в первые 30 дней можно подключить за 1 рубль, а далее за 149 рублей в месяц вместо стандартной стоимости (169 рублей).

Предложение доступно абонентам любых операторов мобильной связи. Участвовать в акции могут как новые, так и существующие подписчики онлайн-кинотеатра. При этом у абонентов МТС есть бонус — при просмотре KION в сети МТС мобильный трафик не расходуется. Воспользоваться предложением можно в период с 26 мая по 30 июня 2022 года.

Воспользоваться предложением и узнать подробную информацию можно по ссылке: https://gifts.findmykids.org/kion_both


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Сегодня в 11:31, просмотров: 118, комментариев: 0

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