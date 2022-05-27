Служба по благоустройству УТС работает в нижневартовском доме-интернате «Отрада»

Служба по благоустройству УТС сегодня работает на особом объекте. Нижневартовский дом-интернат «Отрада» обслуживает людей пожилого возраста и тех вартовчан, которые не имеют возможности обеспечивать основные жизненные потребности самостоятельно. Дождавшись запуска производства на асфальтобетонных заводах, специалисты УТС выполнили завершающий этап работ по благоустройству территории социально-значимого для города объекта.

В прошлом году теплоэнергетики заменили внутриквартальную трассу, обеспечивающую дом-интернат теплом. Весной специалисты УТС вернулись на объект и привели в порядок участки, где велись земляные работы. Здесь восстановили газон, установили бордюры, смонтировали поврежденную часть забора. Завершающий этап – асфальтирование внутреннего двора.

«Спасибо специалистам УТС, нашу территорию начали благоустраивать, как только на улице потеплело. Удобные подъездные пути и пешеходные дорожки для наших проживающих принципиально важны. Для людей с 1, 2 степенью инвалидности маршрут к интернату должен быть максимально безопасным и комфортным. В «Управлении теплоснабжения» нас услышали, работы выполнены оперативно и качественно», - поблагодарила энергетиков Эльвира Шагимуратова, заместитель директора нижневартовского дома-интерната «Отрада».

Заканчиваются работы и во дворе дома с адресом ул. Нефтяников, 2. В прошлом году здесь модернизировали участок сетей горячего водоснабжения. Работы закончили в середине сентября, благоустройство территории пришлось перенести на 2022-й. Здесь восстановили бордюры и плитку на экопарковке, засеяли газоны. На сегодняшний день специалисты службы по благоустройству уже закрыли порядка 20 ордеров на проведение земляных работ.

«С прошлого года компания-концессионер «Горэлектросеть» реализует уникальную для нашей отрасли практику. Чтобы не тратить время на проведение конкурсных процедур, поиску подрядчиков на выполнение работ по асфальтированию или озеленению, в филиале создана отдельная служба, закуплена специализированная техника, нанят штат специалистов по дорожным и земляным работам. Ремонт и модернизацию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения выполняем «под ключ», от раскопок до восстановления благоустройства на участке. Производственный график составлен с учетом сроков выписанных разрешений на проведение земляных работ и степенью социальной значимости объектов», - рассказал Александр Топалов, первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).