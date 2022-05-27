16+
Логотип Сиапресс
USD  62,0495   EUR  64,4392  

Новости

Больше новостей
Вы запланировали свой летний отпуск?

Да, первоначальные планы пришлось менять 25.7%

Да, первоначальные планы остались неизменными 33.8%

Нет 19.9%

У меня нет летнего отпуска 20.6%

Всего голосов: 136

Комментировать
0
Достаточно ли в Сургуте парков и скверов?

Да 14.6%

Нет 82.3%

Не знаю 3.1%

Всего голосов: 130

Комментировать
0
Мешают ли вам люди на самокатах?

Да 45.2%

Нет 50%

Не знаю 4.8%

Всего голосов: 126

Комментировать
0
Больше опросов

​В УТС приступили к работам по асфальтированию

Служба по благоустройству УТС работает в нижневартовском доме-интернате «Отрада»

​В УТС приступили к работам по асфальтированию
Фото: Горэлектросеть

Служба по благоустройству УТС сегодня работает на особом объекте. Нижневартовский дом-интернат «Отрада» обслуживает людей пожилого возраста и тех вартовчан, которые не имеют возможности обеспечивать основные жизненные потребности самостоятельно. Дождавшись запуска производства на асфальтобетонных заводах, специалисты УТС выполнили завершающий этап работ по благоустройству территории социально-значимого для города объекта.

В прошлом году теплоэнергетики заменили внутриквартальную трассу, обеспечивающую дом-интернат теплом. Весной специалисты УТС вернулись на объект и привели в порядок участки, где велись земляные работы. Здесь восстановили газон, установили бордюры, смонтировали поврежденную часть забора. Завершающий этап – асфальтирование внутреннего двора.

«Спасибо специалистам УТС, нашу территорию начали благоустраивать, как только на улице потеплело. Удобные подъездные пути и пешеходные дорожки для наших проживающих принципиально важны. Для людей с 1, 2 степенью инвалидности маршрут к интернату должен быть максимально безопасным и комфортным. В «Управлении теплоснабжения» нас услышали, работы выполнены оперативно и качественно», - поблагодарила энергетиков Эльвира Шагимуратова, заместитель директора нижневартовского дома-интерната «Отрада».

Заканчиваются работы и во дворе дома с адресом ул. Нефтяников, 2. В прошлом году здесь модернизировали участок сетей горячего водоснабжения. Работы закончили в середине сентября, благоустройство территории пришлось перенести на 2022-й. Здесь восстановили бордюры и плитку на экопарковке, засеяли газоны. На сегодняшний день специалисты службы по благоустройству уже закрыли порядка 20 ордеров на проведение земляных работ.

«С прошлого года компания-концессионер «Горэлектросеть» реализует уникальную для нашей отрасли практику. Чтобы не тратить время на проведение конкурсных процедур, поиску подрядчиков на выполнение работ по асфальтированию или озеленению, в филиале создана отдельная служба, закуплена специализированная техника, нанят штат специалистов по дорожным и земляным работам. Ремонт и модернизацию системы теплоснабжения и горячего водоснабжения выполняем «под ключ», от раскопок до восстановления благоустройства на участке. Производственный график составлен с учетом сроков выписанных разрешений на проведение земляных работ и степенью социальной значимости объектов», - рассказал Александр Топалов, первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:44, просмотров: 127, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 2035
  2. Сургутский отель получит 100 млн рублей на реконструкцию 1095
  3. В ХМАО пропал молодой мужчина – для его поисков нужны люди с лодками 929
  4. В Сургуте избавятся от 20 брошенных автомобилей 841
  5. ​Георгий Победоносец в ссылке // ФОТОФАКТ 625
  6. Одиннадцатиклассники Сургута приступили к сдаче ЕГЭ 620
  7. Просто Югра. Депутат предложил отказаться от аббревиатуры ХМАО 592
  8. «Прежде всего важна гармоничность в архитектуре среды» 563
  9. 52-летний югорчанин зарезал знакомого из ревности 555
  10. ​Оставшиеся без заграничных поездок россияне заинтересовались отдыхом на даче 534
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 3155
  2. ​НГДУ, готовься! В Сургуте начнут отключать горячую воду 2935
  3. «Антивозрастные крема эффективны, но они не могут заменить похода к косметологу» 2901
  4. Крупные зарубежные бренды одежды возвращаются в ТРЦ Сургута 2712
  5. ​Югорчанам пообещали аномальную жару 2572
  6. Инфоистерия 2517
  7. ​Инсайд: Лариса Белоцерковцева покинула перинатальный центр 2054
  8. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 2035
  9. ​Как вы площадь назовете 1973
  10. ​«Забег.РФ» не обойдет и Сургут 1845
  1. Имя им — легион 9115
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 7944
  3. «По статистике, самые частые пациентки – 55 лет, но рак молодеет. Самой юной пациентке, прошедшей наше отделение – 21 год» 5442
  4. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5414
  5. ​Остановить вечный двигатель 5186
  6. ​Ледоход в Сургуте начался 4664
  7. ​Из адидаса в абибас 4239
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4234
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 3687
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3319

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика