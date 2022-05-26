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​Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 2022 год

Причина – невозможность воспользоваться мерами господдержки

​Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 2022 год
Фото: pixabay.com

Ограничение в госпрограмме по поддержке строительной отрасли вынудило ГК «Сибпромстрой» в два раза снизить производственные планы на 2022 год. Использовать льготную ипотеку при покупке жилья у закрытых паевых фондов оказалось невозможным.

- На 2022 год планов было громадье. Еще в феврале мы планировали 386 тысяч квадратных метров жилья ввести только на территории Югры – в Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и др. Кроме этого мы планировали ввести 56 тысяч квадратных метров в Новой Москве. Но в связи с тем, что в марте Центробанк поднял ключевую ставку, ипотека стала для людей практически недоступной. И мы были вынуждены несколько раз пересмотреть наши производственные планы, - рассказал соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

Уже в марте производственный план компании сократился более чем на четверть – до 284 тысяч квадратных метров. В апреле – до 189 тысяч.

- Из них на сегодняшний день с начала года мы 86 тысяч квадратных метров мы уже ввели. В мае-июне введем еще 76 тысяч квадратных метров. И таким образом на третий квартал у нас остается всего 27 тысяч квадратных метров нового строительства, и то – благодаря поддержке администрации Сургута. Город заключил с нами контракт о покупке «будущей вещи» - на строительство домов в ЖК «Марьина гора», - уточнил Николай Сторожук. – Правда, еще по старой цене - всего за 60 тысяч рублей за квадрат. Сейчас РСТ утвердил новую выкупную стоимость. Для Сургута она теперь составляет 85 тысяч рублей за квадратный метр.

По словам соучредителя ГК «Сибпромстрой», все остальные стройки – в Сургутском районе, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске - компания сегодня остановила. Их просто невозможно профинансировать.

Доля ипотечных продаж в ГК «Сибпромстрой» составляла ранее примерно 70 процентов от общего объема сделок. Сегодня этот показатель близится к 100 процентам, поэтому любые изменения на ипотечном рынке для компании имеют самые серьезные последствия.

Мера господдержки в виде снижения процентной ставки по льготной ипотеке на закрытые паевые фонды, к которым относится и ГК «Сибпромстрой», не распространилась.

- Сегодня мы предпринимаем определенные шаги, чтобы разрешить эту ситуацию. В частности, обратились в окружное правительство, чтобы они вышли на федеральный уровень с инициативой снять это ограничение. Встречались с представителями Минфина, запланирована встреча в Минстрое РФ, - уточнил соучредитель ГК «Сибпромстрой».

При этом Сибпромстрой всегда строил и продолжает строить без средств дольщиков, исключительно на собственные и заемные (банковские) финансовые ресурсы.

- Надеемся, что это недоразумение (ограничение в части господдержки) в ближайшее время будет разрешено. И мы получим равные условия конкуренции с другими строительными компаниями. И ситуация, которая сегодня сложилась с реализацией наших квартир, поправится, - заявил Николай Сторожук.

В 2021 году объем инвестиций ГК «Сибпромстрой» в новые объекты строительства, расширение производства, модернизацию составил 16 миллиардов рублей. Для того, чтобы сохранить такие объемы, компании необходимо продавать минимум триста квартир в месяц. Но о таких объемах сегодня строителям приходится только мечтать. В апреле текущего года компания смогла реализовать только пятьдесят квартир на всех территориях присутствия.


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Сегодня в 09:20, просмотров: 140, комментариев: 0

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