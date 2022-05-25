В преддверии дня рождения компании Сибпромстрой подарил сургутянам возможность приобрести квартиру в ЖК «Смайл» с выгодой до 1,8 млн рублей.

Квартиры с отделкой вайтбокс (предчистовая) площадью от сорока до восьмидесяти квадратных метров можно приобрести как по стопроцентной оплате, так и в ипотеку со ставкой всего в 6,5 процентов годовых.

При этом компенсация процентной ставки – это, по сути, подарок компании своим покупателям.

- Сибпромстрой сам субсидирует банкам часть процентной ставки по ипотеке, чтобы сделать условия для покупателей конкурентноспособными. Человек приходит к нам в отдел продаж, выбирает квартиру, оформляет заявку. Если банк ее одобряет, мы по дополнительному соглашению компенсируем банку разницу между его обычной ипотечной ставкой в 14 процентов и нашей – под 6,5 процентов годовых, - рассказал директор по продажам и маркетингу ГК «Сибпромстрой» Александр Иванов.

Условия действуют для всех покупателей компании «Сибпромстрой», вне зависимости от наличия и количества детей, социального статуса и проч.

Количество предложений ограничено, программа будет работать до 12 июня.

Ознакомиться с условиями можно на сайте или в отделе продаж компании по тел. 600-190.

Жилой комплекс «Смайл» состоит из двух корпусов, расположенных на закрытой благоустроенной территории в микрорайоне № 28 Сургута. В шаговой доступности – школа, магазины, аптеки, банк, Сургутский колледж предпринимательства, а также набережная Оби.