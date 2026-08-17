Почему торговый центры стоит переосмыслить под социальные объекты

Да, торговые центры в будущем приобретут другой формат. Пожелаем удачи тем, кто шагнет в ногу со временем.

Небольшие здания всегда можно перестроить под социальные объекты значимого назначения. Раньше под «значимое» сомнительное назначение попадали детские сады, теперь черед магазинов. Крупные «моллы» будут «молиться», чтобы остаться на якоре торговли, а мелкие − будут «переобуваться».

Например, почти пустующий ТЦ «Росич». Какое отличное месторасположение! Какая парковка! Подойдет под дополнительное образование: первый этаж − малышня, начальное звено, второй этаж − для подростков.

Конечно, нужно вложить деньги из бюджета. Ведь уже десять лет обещают на месте ресторана «Сибирь» в 25-м микрорайоне построить школу искусств! Уже многие не помнят, где был этот ресторан.

Но платные секции, объединения, кружки набирают обороты. Родители всегда готовы оплачивать досуг своих детей, если они заняты делом. А если родители видят результат, то они еще и в очередь встают, чтобы детям хватило мест к 1 сентября.

Можно и формат курса молодого бойца рассмотреть. Рядом пустырь, поле − построить стадион. Вот вам будущие защитники своей семьи, которые прежде всего будут готовиться на тренировках.

Через дорогу и ТЦ «Новый Мир» − может стать вторым корпусом такого назначения.

Все можно сделать, если грамотно осваивать бюджетные деньги! Возьмите на заметку.

Не смейте искать в расходах на детей нецелевое использование денег. Запомните: это будущее поколение, инвестиция, которая нуждается в воспитании и образовании. Точка!