В Сургуте возобновили строительство нового ЖД вокзала после двухлетней паузы

ЖД вокзал.

Из позитивного на сегодняшний день:

Подрядная организация вышла на монолитные работы, выполнена плита.

В настоящее время готовится к монолиту цокольный этаж будущего здания.

Со слов подрядчика, заказчик поставил задачу закончить все монолитные работы до конца декабря, ‒ следовательно, коробка здания должна быть готова в этом году.

Проект реализуется при участии как средств РЖД, так и софинансировании из бюджета ХМАО-Югры. Денежные средства в рамках заключенного контракта поступают своевременно, необходимые для строительства материалы на стройке имеются.

Всего на строительной площадке в настоящий момент задействовано 50 человек.

Из негативного:

На примере сургутского вокзала виден кризис российских железных дорог. Старые подходы к работе просто не готовы к новым реалиям и не отвечают требованиям населения, бизнеса и властей регионов.

По сургутскому отделению видно снижение грузоперевозок по разным причинам, жители ежедневно видят пустующую стройплощадку, вспоминают снесенный объект и не понимают, почему в проект не вошел конкорс с переходом на три путь (к сожалению, он останется в том же виде 50-летней давности, пока компания не приступит к второму этапу проектирования и строительства).

Работы на объекте возобновились после внесения изменений в проектную документацию и получения экспертизы сметной стоимости. Почти два года ушло.

Только личное участие и контроль со стороны Губернатора Югры позволило обратить внимание руководства РЖД на сургутский вокзал, так как, по всей видимости, объект не стоял в приоритете.

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по результатам личного приема граждан Губернатором Югры Русланом Кухаруком, Правительству автономного округа совместно с ОАО «РЖД» необходимо принять меры по реконструкции и вводу в эксплуатацию вокзала с автовокзалом в городе Сургуте. О выполнении необходимо доложить Президенту РФ до 25 декабря 2025 года, ‒ вопрос на личном контроле Президента РФ.

По всей видимости доводы Губернатора Югры были услышаны, стройка возобновилась. Объект на личном контроле заместителя Губернатора Югры Азата Ислаева.

Надеюсь, все дедлайны будут выдерживаться, и объект будет достроен в новые утвержденные сроки.

Напомню, строительство нового здания железнодорожного вокзала в Сургуте планируется завершить к концу 2026 ‒ началу 2027 года.

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