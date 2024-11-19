Сургуту жизненно необходимо развивать индивидуальное жилье

Начать строить в городе индивидуальное жилье можно только принудительным способом. Для этого необходимо любому застройщику и девелоперу дать обременение на застраиваемом участке земле: построить, к примеру, 50 индивидуальных домов. А на остальной территории разрекламированного КРТ – велкам, стройте свои «доминантные башни». В том же 1-2 мкрн это можно было провернуть легко, будь на то политическая воля главы города Андрея Филатова. Впрочем, видимо его воля уже была парализована, ибо в мыслях он уже не видел себя градоначальником не только на второй срок, но и на ближайший год.

Скажите, как возможно, среди высотных МКЖД строить индивидуальное жилье? Можно. Есть в Москве на северо-западе район за МКАД, соседствующий с Химками – Куркино. Там поселки и улицы с индивидуальным жильем соседствуют с высотными башнями. И живут там, кстати, в этих индивидуальных домах сургутяне, работники ПАО «СНГ».

В Сургуте строить индивидуальное жилье надо тоже поселками. Так строился некогда поселок с индивидуальным жильем 37 мкрн фирмой «Сибпроектстрой». Естественно, надо строить поселок ИЖС «под ключ» по единому проекту, безо всяких цыганских наворотов «дорого-богато». Для кого будет такой поселок ИЖС? Для того самого среднего класса, о котором мы много говорим. Ибо в высотных домах – «человейниках» – среднего класса не получим по определению. Муравейники создают лишь маргинальные класс, тут без вариантов.

Так сложилось, что Сургут не пошел по пути строительства индивидуального, средне- и малоэтажного жилья. Более того, здесь даже память о двухэтажных деревянных домах массовой строительства 60-х годов сегодня уничтожили. Мол, дерьмо было. Даже двухэтажный «дом Пионеров» не хотят показать во всей красе после реставрации-реконструкции. Массовое сознание горожан поражено вирусом многоэтажного высотного строительства. Мол, это хорошо. А примера, альтернативы в виде индивидуальных благоустроенных комфортных поселкового ИЖС в городе нет.

Жаль, что новый Генплан города сам заражен вирусом строительства только высотных МКЖД. Жаль, что новый Генплан города не предусмотрел строительство хотя бы десяти благоустроенных комфортных поселков с индивидуальным жильем, хотя бы на 200 домохозяйств в каждом. Ну, хоть что-то.

Впрочем, десять участков земли для ИЖС город все-таки выделил, мол велкам, стройте. Но это же, по сути, насмешка над жителями города, желающими жить в нормальных условиях, а не в «скворечниках» имени наших главных и будущих девелоперов.

А вот Тюмень идет совсем другим путем. Там ИЖС развивается. Там под ИЖС идут уже земли Тюменского района. Потому что там у каждого жителя города есть такая мечта: жить в собственном индивидуальном доме. У немногих тюменцов пока эта мечта сбывается. Но есть тренд властей Тюмени, чтобы эти мечты сбылись.

К сожалению, мечту жителей Сургута о собственном индивидуальном жилье некогда зарубили на корню. А без мечты жить трудно, практически невозможно в этом северном городе. Поэтому за своей мечтой приходится иным сургутянам покидать свой город. А зачем? Нужно лишь, наконец-то, выполнить запрос сургутян на индивидуальное жилье! Все! И нет ничего проще.