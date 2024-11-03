Сургуту нужно хранить память об «отцах» местной геологии

На табличке указано, что скважину «Р-1 Сургутская» бурил мастер Багдасарьянц Н.А. Кто был он – соратник Фармана Салманова в поиске первой сургутской нефти?

Николай Андреевич Багдасарьянц, уроженец города Нефтегорск Краснодарского края, участник Великой Отечественной войны в 1943-1944 гг., который после ранения был комиссован и уже после войны работая, окончил 10 классов. В 1951 году окончил учебу в Нефтегорском нефтяном техникуме Краснодарского края, где получил квалификацию техника по разведочному бурению. До 1958 года работал в бурении на Апшеронских нефтяных промыслах Краснодарского края. С 1958 года начал трудовую деятельность в «ЗабСибнефтегеологии», в Сургутской комплексной геологоразведочной экспедиции под руководством Фармана Курбановича Салманова с 1958 по 1960 год. В 1960-1963 гг. руководил Александровской нефтеразведкой в Томской области. С 1963 года вновь продолжил работу в Сургутской нефтеразведочной экспедиции буровым мастером на Тайлаковских поисковых площадях.

Да, Николай Андреевич не стал первооткрывателем сибирской нефти или в Тайлаково не открыл свое именное месторождение нефти. Но друзья! Сибирские недра тщательно скрывали свои богатства и многие геологические буровые мастера бурили «пустые скважины» или скважины с не промышленными проявлениями нефти. Но при этом добывали ценный геологический материал – керн. Такое бывает в геологии. В дальнейшем после Тайлакова Николай Андреевич занимал инженерные должности в Сургутской нефтегазоразведочной экспедиции. А с 1969-1973 гг. возглавил к качестве освобожденного секретаря партком КПСС Сургутской нефтеразведочной экспедиции. С 1976 года и до выхода на пенсию в 1981 году работал Сургутском управлении буровых работ №1 начальником Районной инженерно-технологической службы №3.

Интересная деталь из биографии Николая Андреевича Багдасарьянца. 1 октября 1966 года в Сургуте был открыт Учебно-консультационный пункт заочного обучения Тюменского индустриального института. В числе студентов УКП ТИИ были некогда отец и сын Багдасарьянцы. В 1973 году Сургутский УКП ТИИ выпустил первых инженеров и геологов и строителей. Вот так за одной студенческой скамьей сидели в аудитории по вечерам в здании УКП ТИИ (ныне здесь находится здание НГДУ «Сургутнефть») двое из семьи Багдасарьянца – отец и сын.

Одна строчка с фамилией бурового мастера Багдасарьянца Н.А. на табличке Р-1 Сургутская и какая необыкновенная биография первопроходца сургутской нефти, про которого можно писать книги и снимать фильмы.

Впрочем, много имен первопроходцев геологов требуют еще нашей переоценки и признания их нашими современниками. Среди них геолог-нефтяник Борис Рубенович Саркисянц. В марте 1966 года он прибыл в Сургут с семьей из объединения «Татнефть» во вновь созданное объединение «Тюменьнефтегаз» (Сургут), где он возглавил отдел по разработке всех нефтяных месторождений всей Западной Сибири. Поселяли семью Саркисянц с женой и двумя детьми в обычной двухэтажной «деревяшке» по пр. Молодежный, 5 в 1 мкр (видимо, этот дом снесен ранее, или «Брусника» позавчера его снесла). А кто сегодня покажет, что в этом дома некогда в 1966 году проживал главный геолог по разработке всех нефтяных месторождений Тюменской области Борис Саркисянц?

А кто сегодня напомнит, что Борис Саркисянц в 80-х года был главным геологом Федоровского нефтяного месторождения, годовая добыча на котором при нем достигла 30 млн тонн? А с вводом Дунаевского нефтяного месторождения годовая добыча Федоровской группы месторождений достигла до 40 млн тонн нефти. Но это уже отдельная история из жизни великих сургутских первопроходцев, таких как наши легендарные сургутские геологи Николай Андреевич Багдасарьянц и Борис Рубенович Саркисянц.

Мне кажется, что частный бизнес (коль уж государство в лице округа так немощно) поможет воссоздавать то, что утрачено из жизни плеяды легендарных сургутских первопроходцев, начав с обустройства этой первой разведочной нефтяной скважины «Р-1 Сургутская» на территории, которая в памяти старожилов Сургута сохранилась как РТБ (ремонтно-техническая база).

Кстати и первый городской маршрут №1 некогда ходил от конечной остановки НПУ (нефтепромысловое управление) (ныне «Галерея кино) до конечной остановки Ремнтно-техническая база геологов (ныне магазин «Витьба»). Впрочем и исторический автобусный маршрут №1, который был организован в 1966 году от НПУ до РТБ и затем удлинялся и удлинялся со временем: то до завода ЖБИ (ост«Промышленная»), то до СМП– 330, то до поселка Гидростроителей, отражая территориальное расширение бурно развивающегося Сургута. Однако реформой городского общественного транспорта автобусный маршрут №1 был уничтожен, вернее «реформирован».

К сожалению.

«Было время разбрасывать камни, а ныне пришло время их собирать».