Обновленный Генплан Сургута посвящен строительству жилья, а не потребностям развития

К разработанному недавно новому Генплану города были, есть и, наверное, будут серьезные претензии. К примеру. Где в городе будут спортивный кластер? Что имеется ввиду? Где будут такие солидные городские спортсооружения, как-то:
1. Центральной футбольный стадион с трибунами на 30 тысяч зрителей.
2. Ледовый дворец для хоккея с шайбой на 5-6 тысяч зрителей.
3. Крытый круглогодичный легкоатлетический манеж с полноразмерным футбольным полем и с трибунами на 3 тысячи зрителей.
4. Дворец спорта игровой видов спорта с трибунами на 2 тысячи зрителей.
5. Дворец спорта водных видов спорта с трибунами на 1 тысячу зрителей.
Казалось бы, этому спортивному кластеру место в Генплане на пойме, где сегодня строится то ли научный центр «мирового уровня», то ли студенческий кампус (опять же «мирового уровня») СурГУ, то ли банальное жилье.
Почему это важно и необходимо для будущего 600-тысячного города? Ответ прост – положено по статусу. Ведь Генплан за 20 лет предполагает увеличить численность жителей города на треть, или на 170 тысяч жителей. И городу нужен этот спортивный кластер даже больше, чем научный центр пусть даже мирового уровня или студенческий кампус. Потому что в этом городе будет жить больше 200 тысяч только детей и подростков в возрасте до 18 лет, и им нужен будет спорт.
Кто-то из них будет с пяти лет тренироваться при игровых клубах в этих в дворцах спорта, кто-то будет посещать спортзалы по месту жительства и учебы. Но наличие таких Дворцов спорта и профессиональных клубы при них даст им детям и подросткам ориентиры будущей их жизни, даст им перспективу оставаться в нашем городе и достигать здесь, в родном городе: и своей карьеры, и своих спортивных высот. Альтернативы таким перспективам нет.
Однако что творят сегодня с Генпланом? Они строят спортзалы-арочники вместо скверов, как в микрорайоне А или школы финансируют школы «цифрового спорта». Они «забили» на Сургутской мегаполис и на будущую 1-миллионную Сургутскую агломерацию. Нет в Генплане у них Спортивного кластера в Сургуте. Как нет и локальных культурных центров или масштабного Культурного кластера с Новым Драмтеатром, ТЮЗом, Картинной галерей, Планетарием и с другими городскими культурным Центрами (ГКЦ).
Ну да, что-то они будут выкраивать среди жилья в спальных микрорайонах, среди этих высотных муравейников. При этом выдавать это как величайшее достижение градостроительства.
А посему Генплан города с корректировками и устраненными замечаниями жителей так и остается Генпланом для дальнейшего развития строительства жилья. Генплан города так и не дал перспективу превращения города из спального мегаполиса в полноценный современный город XXI века. К великому сожалению.
Весь футбольный Сургута держался тогда на энтузиазме руководителей предприятия, таких как начальник НГДУ «Сургутнефть» Павел Чечин, начальник СМУ-8 треста «Сургутнефтестрой» С.Эдельштейн и других.
Все понимали, что это временное явление. И в городе будет скоро построен футбольный стадион и возникнет на законных основаниях футбольная команда, выступающая за Сургут на чемпионате СССР. Для болельщиков футбола Сургута и для ребятишек это был бы большой праздник. Ну да ладно.
В газете тогда мне ответили, помнится, примерно так, что строительство футбольного стадиона нынешним Генпланом города не предусмотрено. Это был 1974 год. Известно, что следующий Генплан города был разработан в 1979 году, и по сути он является основным документом, по которому город расширялся в последующие десятилетия.
Однако прошло уже полвека, а город продолжает оставаться без солидных спортсооружений и новый Генплан Сургута 2024 года продолжил эту традицию: жилье и прежде всего жилье.
Как там сказал Остап Бендер. «Мы, Шура, чужие на этом празднике жизни».
Вернее футбол, как вид спорта остался в городе на уровне ниже даде 1974 г. Нет, в Югре играют в мини-футбол, в том числе и сургутской «Факел» даже в профессиональном чемпионате РФ. А ФК «Газпром-Югорск» из Югорска на днях даже завоевал «Суперкубок» РФ по мини-футболу, выиграв у ФК «Норильский никель». А ФК «Тюмень» по мини-футболу заняла 3-е место в чемпионате 2023-24 г.г. Но друзья! Что такое мини-футбол? Кому он нужен в небольших спортзалах? Только самим спортсменам. Так мини-футбол был зимним видом спорта некогда и в Сургуте. Все это не то. К большому сожалению мой вопрос к властям города в 1974 году, так и остался без ответа в 2024 году.
Газпром как-то провозгласил свой Генеральный слоган: «Мечты сбываются».
Хотя что они имели ввиду? Непонятно.
Но мечты спортсменов, энтузиастов и любителей футбола 70-х некогда «сильного в движении» Сургута не сбылись.
Такое бывает, к сожалению.