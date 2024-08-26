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​Даже скорректированный Генплан Сургута – все так же про жилье, а не про перспективу города

Обновленный Генплан Сургута посвящен строительству жилья, а не потребностям развития

​Даже скорректированный Генплан Сургута – все так же про жилье, а не про перспективу города
Фото pixabay.com

К разработанному недавно новому Генплану города были, есть и, наверное, будут серьезные претензии. К примеру. Где в городе будут спортивный кластер? Что имеется ввиду? Где будут такие солидные городские спортсооружения, как-то:

1. Центральной футбольный стадион с трибунами на 30 тысяч зрителей.

2. Ледовый дворец для хоккея с шайбой на 5-6 тысяч зрителей.

3. Крытый круглогодичный легкоатлетический манеж с полноразмерным футбольным полем и с трибунами на 3 тысячи зрителей.

4. Дворец спорта игровой видов спорта с трибунами на 2 тысячи зрителей.

5. Дворец спорта водных видов спорта с трибунами на 1 тысячу зрителей.

Казалось бы, этому спортивному кластеру место в Генплане на пойме, где сегодня строится то ли научный центр «мирового уровня», то ли студенческий кампус (опять же «мирового уровня») СурГУ, то ли банальное жилье.

Почему это важно и необходимо для будущего 600-тысячного города? Ответ прост – положено по статусу. Ведь Генплан за 20 лет предполагает увеличить численность жителей города на треть, или на 170 тысяч жителей. И городу нужен этот спортивный кластер даже больше, чем научный центр пусть даже мирового уровня или студенческий кампус. Потому что в этом городе будет жить больше 200 тысяч только детей и подростков в возрасте до 18 лет, и им нужен будет спорт.

Кто-то из них будет с пяти лет тренироваться при игровых клубах в этих в дворцах спорта, кто-то будет посещать спортзалы по месту жительства и учебы. Но наличие таких Дворцов спорта и профессиональных клубы при них даст им детям и подросткам ориентиры будущей их жизни, даст им перспективу оставаться в нашем городе и достигать здесь, в родном городе: и своей карьеры, и своих спортивных высот. Альтернативы таким перспективам нет.

Однако что творят сегодня с Генпланом? Они строят спортзалы-арочники вместо скверов, как в микрорайоне А или школы финансируют школы «цифрового спорта». Они «забили» на Сургутской мегаполис и на будущую 1-миллионную Сургутскую агломерацию. Нет в Генплане у них Спортивного кластера в Сургуте. Как нет и локальных культурных центров или масштабного Культурного кластера с Новым Драмтеатром, ТЮЗом, Картинной галерей, Планетарием и с другими городскими культурным Центрами (ГКЦ).

Ну да, что-то они будут выкраивать среди жилья в спальных микрорайонах, среди этих высотных муравейников. При этом выдавать это как величайшее достижение градостроительства.

А посему Генплан города с корректировками и устраненными замечаниями жителей так и остается Генпланом для дальнейшего развития строительства жилья. Генплан города так и не дал перспективу превращения города из спального мегаполиса в полноценный современный город XXI века. К великому сожалению.


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26 августа в 08:37, просмотров: 696, комментариев: 1
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Alkonowa1ow
Сегодня в 00:25
Вопросы строительства солидных спортсооружений в Сургуте мне приходилось задавать как-то ещё через газету «К победе коммунизма» ровно 50 лет назад. Почему через городскую и единственную газету в городе ( с будущим тиражом 60 тысяч экземпляров), выходящей кажется 5 раз в неделю? А потому что в те время печатное издание было высшей и последней инстанцией в решении многих проблем молодого и бурно развивающегося города. И к «письмам трудящихся», поступивших в прессу, власти относились настолько серьезно, что по материалам публикаций отвечали не нынешние мелкие клерки, а первые руководители предприятий города, партийные и советские органы. Была даже такая рублика: «Меры приняты», в которых были ответы на письмам жителей города с принятыми мерами на недостатки в жизни города. Город был молодёжный, возраст 26,5 лет, энергия и энтузиазм в них били через край, хотелось сделать все и сразу. На энтузиазме были построены многие спортсооружения Сургута. Руководители нарушали финансовую дисциплину, помогали спортсменам, строители спортивные сооружения, маскируя их под производственные объекты, под производственную гимнастику, содержали целые команды игровых видов спорта, оформляя спортсменов слесарями, сварщиками и операторами. Не секрет, что сургутский футбольный клуб «Нефтяник» в период своего расцвета 1973-1979 г.г., капитаном которого был П.Сковородин и главный тренер Н.Гетманов, состоял из футболистов, приглашённых из команд, выступавших в чемпионате СССР по футболу. Так он полулегально и функционировал при НГДУ «Сургутнефть» и занимал призовые места в области, на кубке Урала, и участвовал в чемпионате СССР среди производственных коллективов физкультуры (ПКФ). До начальника Главка нефтяников Виктора Муравленко, конечно доходили слухи о том, что там в Сургуте возник ФК «Нефтяник». Да и в Нефтеюганске при НГДУ «Юганскнефть» тоже создали футбольную команду «Нефтяник». Но на это он смотрел, как на необходимое зло, ведь привлечь то народ в северные города как-то надо было. Конечно, при «Главтюменьнефтегаз» содержалась своя футбольная тюменская команда «Нефтяник», выступающая в чемпионате СССР по футболу в класса А. Но, когда Виктор Муравленко наведывался в командировку в Сургут, то начальник НГДУ «Сургутнефть» Павел Чечин давал команду тренеру Н. Гетманову «не отсвечивать» на тренировках на корте школы №5 и на футбольном поле в районе Кедрового Лога. Ибо «канадская гостиница», где останавливался начальник «Главтюменьнефтегаза», здание НГДУ «Сургутнефть», поля где тренировался «Нефтяник» находились на маршруте следования Виктора Ивановича Муравленко. И увидев в рабочее время футбольную команду в полном составе на тренировке у него мог бы возникнуть законный вопрос. «А что вы здесь делаете? А?».
Весь футбольный Сургута держался тогда на энтузиазме руководителей предприятия, таких как начальник НГДУ «Сургутнефть» Павел Чечин, начальник СМУ-8 треста «Сургутнефтестрой» С.Эдельштейн и других.
Все понимали, что это временное явление. И в городе будет скоро построен футбольный стадион и возникнет на законных основаниях футбольная команда, выступающая за Сургут на чемпионате СССР. Для болельщиков футбола Сургута и для ребятишек это был бы большой праздник. Ну да ладно.
В газете тогда мне ответили, помнится, примерно так, что строительство футбольного стадиона нынешним Генпланом города не предусмотрено. Это был 1974 год. Известно, что следующий Генплан города был разработан в 1979 году, и по сути он является основным документом, по которому город расширялся в последующие десятилетия.
Однако прошло уже полвека, а город продолжает оставаться без солидных спортсооружений и новый Генплан Сургута 2024 года продолжил эту традицию: жилье и прежде всего жилье.
Как там сказал Остап Бендер. «Мы, Шура, чужие на этом празднике жизни».
Вернее футбол, как вид спорта остался в городе на уровне ниже даде 1974 г. Нет, в Югре играют в мини-футбол, в том числе и сургутской «Факел» даже в профессиональном чемпионате РФ. А ФК «Газпром-Югорск» из Югорска на днях даже завоевал «Суперкубок» РФ по мини-футболу, выиграв у ФК «Норильский никель». А ФК «Тюмень» по мини-футболу заняла 3-е место в чемпионате 2023-24 г.г. Но друзья! Что такое мини-футбол? Кому он нужен в небольших спортзалах? Только самим спортсменам. Так мини-футбол был зимним видом спорта некогда и в Сургуте. Все это не то. К большому сожалению мой вопрос к властям города в 1974 году, так и остался без ответа в 2024 году.
Газпром как-то провозгласил свой Генеральный слоган: «Мечты сбываются».
Хотя что они имели ввиду? Непонятно.
Но мечты спортсменов, энтузиастов и любителей футбола 70-х некогда «сильного в движении» Сургута не сбылись.
Такое бывает, к сожалению.

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