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​Логическое продолжение

Хочется больше информации о заседаниях и итогах градостроительного совета Югры

​Логическое продолжение
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Начал работу градостроительный совет Югры во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Русланом Кухаруком. Там обсуждались и принимались решения относительно жилой застройки бывшей территории совхоза «Северное», ядра центра Сургута и микрорайона 27а (возле улиц Мелик-Карамова и Пархомовича). Важные, если не сказать, судьбоносные для нашего города пространства. В общих чертах про их будущее мы узнали из поста Руслана Кухарука в Telegram и Максима Слепова в VK. В связи с этим пару соображений / предложений.

Первое. Мне кажется, было бы не лишним если не запускать прямую трансляцию с градостроительного совета, то хотя бы публиковать уже не в YouTube на каких-то вменяемых площадках видео с этих заседаний. Понятно, что их просмотры не будут зашкаливать, но для заинтересованной общественности подобное должно быть открыто и доступно. Все же речь идет об общественных пространствах и перспективах развития городов, и люди имеют право напрямую погружаться в аргументацию и логику принимаемых решений.

Второе. Как мы это обсудили с Тарасом Самборским в проекте «О чем говорят» (который выйдет в ближайшее время), вторым шагом после заседания градостроительного совета должна быть публичная и очная презентация его итогов непосредственно на месте. То есть если Максим Слепов с архитектурной командой съездили в Ханты-Мансийск и утвердили там какие-то решения по принципиально важным территориям – было бы неплохо об этом рассказать сургутянам. А еще лучше, конечно, обсуждать такие вопросы с жителями ДО утверждения с губернатором. Не для чиновников и застройщиков же это все делается, а для людей, правильно?


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Сегодня в 18:33, просмотров: 129, комментариев: 0
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