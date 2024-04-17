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Ушел из жизни человек, который всегда видел перспективы и шёл на два шага вперёд

Памяти Германа Сергеевича Мачехина

Ушел из жизни человек, который всегда видел перспективы и шёл на два шага вперёд
Фото: ok.ru/vn.shuvalov

16 апреля ушел из жизни руководитель Сургута в 1973-1978 г.г. Ветеран труда, Почётный Гражданин Советского района ХМАО- Югры Герман Семёнович Мачехин. Начав свой трудовой путь в Югре в лесной промышленности, Германа Семёновича затем выдвинулся на партийную работу и оказался в гуще бурных событий того времени, будучи комиссаром на строительстве северных газопроводов и нефтепровода Самотлор- Уфа- Альметьевск. Приехав в Сургут, в период 1973-1974 г.г. занимал пост Председателя горисполкома, а в 1974- 1978 г.г. избирался Первым секретарём Сургутского горкома КПСС.

Этот период в жизни Сургута был периодом его расцвета и созидания. В этот период создавался экономического фундамента города, на котором мы до сих сегодня живем. К сожалению, много и порастеряли. В этот период в городе шла масштабная стройка. Ежегодно, в строй вводилось по одному блоку 200 МГВт на Сургутской ГРЭС-1. В 1975 году сдан аэровокзальный комплекс аэропорта Сургут. Введен в строй 2-км жд мост через Обь и на Жд станцию Сургут 5 августа 1975 года пришёл первый рабочий поезд. Начали выпускать панели легендарных «лензнииэповские» домов на Сургутском ДСК.

Но главное, что город в тот период прирастал людьми и новыми трудовыми коллективами. Причем прирастал самыми высококвалифицированными и востребованными людьми со всего Союза в любой отрасли экономики города и социальной сферы.

Достаточно сказать, что в городе в этот период было создано 11 строительных трестов, в том числе и легендарный «Мостострой-11». В 1977 году было создано на базе существующих предприятий нефтяной промышленности ПО «Сургутнефтегаз». В 1977 году было создано Сургутской отделение Свердловской железной дороги. В 1976 году в город прибыли болгарские строители из Болгарской строительной группы в Тюменской области. И перечень этот можно продолжать и продолжать долго.

В городе в тот период действовало несколько Всесоюзных Ударных комсомольских строек: как строительство ЖД Тюмень - Сургут - Уренгой, строительство Сургутской ГРЭС, обустройство нефтяных месторождений Сургутского района и др.

Развивалась ударными темпами социально-культурная сфера города, образование и здравоохранение.

По сути, каждая отрасль экономики и сфера в городе находилась в то время в положительной сверхдинамике.

Это время можно назвать «золотым периодом» в жизни города.

Мне доводилось встречаться в Германом Семеновичем неоднократно, когда решались вопросы развития телевизионного вещания. И он лично внёс многое для создания материальной базы телерадиовещания и обеспечению его кадрами, чтобы уже в 1977 году в городах Сургут и Нефтеюганск работало две Программы центрального телевидения и построен уникальный Сургутский радиоцентр союзного масштаба.

К примеру, Герман Семенович и Игорь Алексеевич Киртбая, управляющий трестом «ЗапСибэлектросетьстрой», смогли договориться и оплатить новейшее импортное телевизионное оборудование чехословацкой фирмы «Тесла», перехватив его у Надыма для Сургута. Умел Герман Семёнович, как бывший «комиссар» на трассах, принимать нестандартные решения в любых сложных ситуациях и город шагал при нем семимильными шагами.

При этом он всегда оставался и останется в моей памяти доступным и отзывчивым человеком и руководителем.

Ушел из жизни человек из поколения «комиссаров», который всегда видел перспективы и всегда шёл на два шага вперёд, опережая время.

Вечная и светлая память о Германе Семеновичем Мачехине сохранится в моем сердце, как и сердцах многих тысяч сургутян из поколения 70-х.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 120, комментариев: 0
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