Как в Калининградской области связали два города

Смотрите, что я обнаружил у наших коллег из прекрасного канала «Архитектурные излишества». А они, в свою очередь, обнаружили в Калининградской области. Дорожка по лесу между двумя городами длиной целых 27 км.

Красота какая!

Не только природа, но и сама идея сделать такой великолепный велосипедный и пешеходный аттракцион.

Соответственно, напрашивается мысль построить нечто подобное между Сургутом и Барсово, соединив, например, парк «Кедровый Лог» и все археологические и культурные прелести, который Сургутский район создает на базе Барсово.

Хороша ведь идея?