Россия пытается притвориться востоком. Не получится

Читаю новости про «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где устанавливаются прекрасные отношения с Ираном, Индией, Китаем, даже Эфиопией и Сенегалом. Слышу разные утверждения о том, что Россия-де, наконец, возвращается к своим корням и отрывается от всяческой западной заразы и уходит на практически родной восток. И подумал – а давайте сыграем с вами, уважаемые читатели, в игру. Она очень простая – я буду задавать однотипные вопросы, а выводы вы сделаете потом сами.

Начнем с совсем простенького. Назовите пять любых городов Германии. Можно Франции, можно Италии, можно Великобритании. Думаю, для вас это – раз плюнуть, причем сходу. Все эти Берлины, Мюнхены, Бирмингемы, Лионы – знакомо по урокам географии и истории.

А теперь назовите пять городов Китая. Окей – Пекин, Шанхай и Гонконг мы точно знаем. Наверное, кто-то пороется в памяти версии 2020 года и вспомнит Ухань, который считается «родиной» коронавируса. Кто-то вспомнит Харбин. У кого-то щелкнет в памяти «землетрясение в Сычуани» – но это уже не город, а регион, так что незачет. В общем, в целом выполнимая задача, но уже как-то сложнее.

Найдется ли кто-то, способный назвать пять городов Индии? Сходу мы вспоминаем Дели и Бомбей, бывший Мумбаи. Калькутту тоже вспомним. А дальше? Может, кому-то что-то скажут названия Бангалор и Джайпур, но я бы не стал рассчитывать, что средний россиянин сам достанет эти названия из своей головы.

Поехали дальше. Назовите пять английских писателей. Думаю, легчайшая задача, разве что кто-нибудь скажет про Джека Лондона, но он американец. А так – Шекспир, Конан Дойл, Толкин, плюс парочка имен из школьной программы – и задание выполнено. А теперь давайте аналогичный вопрос, но про тот же Китай. Получается? Лично у меня нет. Есть, конечно, в голове Лю Цысинь (автор крутой фантастической трилогии «Задача трех тел»), а также Ребекка Куанг (родилась в Китае, но живет в США), плюс еще Мо Янь. Вот и все.

Пять французских актеров назовете? Разумеется. И английских тоже, и уж тем более американских. А вот если перейдем на «родной» восток, то выяснится, что никого мы там особо не знаем. Ну, вот Джеки Чан есть – вроде китаец, но, по сути, американец. Многие вспомнят Мишель Йео из «Всё, везде и сразу» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» (правда, она малазийка китайского происхождения, но тут уж не придираемся). Брюс Ли, Донни Йен – те же китайцы, которые сделали себе имя через кино западного мира. А китайских актеров, которые бы снимались исключительно в китайском кино, знаете, хоть одного?

И ведь это все крайне просто и поверхностно – без иранских музыкантов или режиссеров Таиланда. Под дружные крики и марши в сторону востока мы даже не замечаем одну вещь – Россия была, есть и остается частью западной цивилизации. Мы как бы разворачиваемся на восток, но даже примерных представлений о том, что там происходит, как они живут, чем занимаются, какой у них культурный и исторический базис, у нас нет.

Выводы делайте сами.