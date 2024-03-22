В 2024 году пройдут масштабные перемены в законах о занятости

Новый закон «О занятости» от 12.12.2023 постепенно заменит старый от 19.04.1991, который утратит силу к 2025 году. Изменения будут вводиться в несколько этапов (основное):

С 1 января 2024 года:

– ежегодная (с 1 февраля) индексация пособий по безработице. В этом году они проиндексированы с 12.03.2024. Максимальный размер: в первые три месяца выплаты пособия – 13 739 рублей, в следующие три – 5370 рублей, Мин. размер – 1 611 рублей. Для предпенсионеров – на весь период – 13 739 рублей. Для лиц, впервые ищущих работу; в отношении которых отсутствуют сведения о заработке; состоявшим в трудовых отношениях менее 26 недель в течение года до постановки на учет; уволенных за дисциплинарный проступок – на весь период – 1 611 рублей.

– обязанность для работодателей информировать ОСЗ о сокращении, банкротстве, ликвидации и пр. через информресурсы (платформу «Работа в России»), установлены сроки (например, 5 рабочих дней о вакансиях; 3 рабочих дня о банкротстве и прочее).

С 1 сентября 2024 года:

Обновляются квоты для инвалидов. Они устанавливаются для организаций с численностью более 35 человек (сейчас более 100). Квота составит от 2 до 4% от среднесписочной численности персонала. Конкретный размер квоты будут определять регионы.

С 1 января 2025 года:

– вводится процедура профилирования лица, ищущего работу и желающего встать на учет по безработице.

– вводится процедура профилирования работодателей – распределение на группы в зависимости от вида экономической деятельности, организационно-правовой формы; финансово-экономического положения и др.

– решение о постановке на учет в качестве безработного принимается при условии обязательного согласования с ОСЗ индивидуального плана занятости. Он будет содержать информацию о: подходящей работе, профильной группе гражданина, мерах поддержки, сроках выплаты пособия по безработице, датах явки в ОСЗ и др.

– расширены критерии подходящей работы: образование, опыт работы, форма занятости, местонахождение рабочего места, размер заработной платы, обстоятельства жизненной ситуации, состояние здоровья.

– разрешены подработки на срок до пяти рабочих дней в месяц по договору ГПХ без снятия с учета. На этот период выплата пособия приостанавливается, период приостановки засчитывается в период выплаты пособия по безработице.

– будет вестись общедоступный реестр работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости, для этого с 1 марта 2024 года создаются комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

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