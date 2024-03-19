Сургуту пора выработать дорожную карту по развитию транспортно-логистической инфраструктуры

Депутат думы Сургута Владимир Болотов опубликовал в социальных сетях свое письмо в адрес председателя муниципального парламента Максима Слепова. Ввиду общественной важности обсуждаемой темы, публикуем этот текст полностью.

На сегодняшний день Сургут сформировался как крупнейший транспортно-логистический центр как Югры, так и в целом Западной Сибири. Данное положение дел неоднократно транслировалось в стратегии развития города Сургута и нашего автономного округа. В инвестиционных посланиях Главы города и Губернатора указывается на необходимость развития въездного туризма, в том числе, высокотехнологичного, медицинского.

Вместе с тем я постоянно получаю от наших избирателей обращения, связанные с неудовлетворительным качеством оказания транспортных услуг, обусловленных моральным и физическим устареванием транспортно-пересадочных узлов города Сургута (ж/д вокзал, аэропорт, автовокзал).

У каждой составляющей этой проблемы своя история и причины текущего состояния дел. Вместе с тем, практика показывает, что только признав наличие проблемы и объединив усилия представительной и исполнительной власти как города, так и округа, возможно поступательное решение данного вопроса.

В данной связи предлагаю вынести на рассмотрение Думы города Сургута вопрос о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры города – железнодорожного вокзала, аэропорта, автовокзала. Формат обсуждения, с учетом того, что здесь завязаны вопросы как городского хозяйства, так и бюджета города, прошу определить аппарату Думы в соответствии с действующими регламентами.

При подготовке вопроса прошу сделать соответствующие запросы и собрать объективную информацию в разрезе:

Железнодорожный вокзал – параметры и сроки реконструкции в соответствии с выданной исходно-разрешительной документацией, фактическое состояние дел по реконструкции, планируемые сроки завершения работ;

Автовокзал – проектные и градостроительные решения по размещению объекта и возможные схемы финансового обеспечения его строительства;

Аэропорт – сроки и проектные мощности последней реконструкции, фактическое количество перевозимых пассажиров на последнюю отчетную дату, структура акционерного капитала, параметры управленческих решений о приведении аэропорта в соответствие с нормативными требованиями и требованиями стратегии города, при их наличии.

Результатом данного обсуждения, на мой взгляд, должна стать разработанная совместно с Администрацией города, собственниками объектов транспортной инфраструктуры и Думой города дорожная карта реализации данных проектов в параметрах, отвечающих требованиям стратегии развития ХМАО-Югры. Учитывая последнее обращение Президента РФ к Федеральному Собранию, скорейшая выработка решений для данных вопросов позволит обеспечить подключение федеральных институтов к этой проблематике.

Оригинал