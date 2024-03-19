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​Если Сургут вырос в два раза за 25 лет, то и количество остановок должно было вырасти в два раза

Реформировать маршрутную сеть автобусов на старой базе остановок – заведомо проблемный путь

​Если Сургут вырос в два раза за 25 лет, то и количество остановок должно было вырасти в два раза
Фото администрации Сургута

Увеличение числа автобусных павильонов без внятной топологии автобусных маршрутов – это узаконивание хаоса, который породила непродуманная реформа маршрутной сети. Старая устоявшаяся и понятная обывателям маршрутная сеть могла бы стать основой для увеличения остановочных павильонов в городе, ведь когда-то между остановками был пустырь, лес, болото, промзона или забор какой-то базы, а сегодня выросли жилые дома, школы, садики, социально-культурные объекты.

Дополнительная остановка автобуса – это естественная потребность изменений в маршрутной сети города. Существовал норматив, что расстояние между остановками в городах должно быть не более 700 м, но при нынешней плотности застройки Сургута этот норматив устарел. Втиснуть дополнительные автобусные остановки в сформировавшуюся дорожную структуру города трудно, но что-то же надо делать!

На месте авторов реформы я бы в первую очередь пересмотрел все остановочные пункты на существующих городских маршрутах и, исходя из потребностей людей, установил бы остановки там, где людям удобно. Если в городе сегодня, к примеру, 350 остановочных пунктов, то установка или перенос 50-100 новых остановочных павильонов – это значительные бюджетные затраты. Эти затраты можно осуществлять только при утвержденном генеральном плане развития общественного транспорта Сургута до 2030 года и даже на более отдаленную перспективу. Есть ли такой генеральный план развития ОТ города? Не знаю.

Но вводят же то один, то аж три новых автобусных маршрута, по «просьбе трудящихся», вернее граждан города. Чем при этом руководствуются организаторы общественного транспорта? Новые маршруты просто «пристегнули» к старым остановочным павильонам и отчитались. Так получается, что новая маршрутная сеть города так и крутится вокруг старых сложившихся павильонов. А создать новую остановку – это же нужно произвести целый комплекс работ. Расширить дорогу для съезда автобуса, и разметку обозначить, и с ГИБДД согласовать, и, наконец, сам павильон установить, подвести освещение и телекоммуникации для «умной остановки». А по старым остановочным пунктам можно пустить и еще десяток новых автобусных маршрутов, никаких затрат, а толку не будет. Если город вырос в два раза с 2000-х годов, то и число остановочных пунктов должно вырасти, по смыслу, в два раза.

А что мы имеем после реально после реформы? Количество маршрутов автобусов сократили на 25 процентов, а об увеличении автобусных остановок организаторы перевозок ничего не сказали. Странно все это как-то. Та же Тюмень ежегодно отчитывается о вводе минимум 35 остановочных пунктов в ежегодном отчете о работе общественного транспорта на сайте городской администрации. Ежегодно Тюмень увеличивает число остановочных пунктов в дополнение к существующему количеству.

Есть ли такая отчетность в Сургуте? Пока вот лишь Александр Попов пробивает необходимость увеличения количества остановочных пунктов автобусов. Как он же пробивает и увеличение количества новых автобусов в городе. И он же объявил закупку 11 новых автобусов большой емкости на газомоторном топливе в юанях. Откуда у СПОПАТ юани? Понятия не имею. Но тем не менее 11 новых автобусов большой емкости на 154 млн рублей в переводе с курса юаней Александр Попов закупает.

Но без генерального плана развития общественного транспорта Сургута реализовать большие объемы закупок автобусов и создания сотен новых современных остановочных пунктов «с кофейнями и без кофеен», с информационным обеспечением или без него, трудно реализовать, практически невозможно.


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Сегодня в 20:35, просмотров: 105, комментариев: 0
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