Почему бы в Сургуте не выстроить настоящий деревянный аналог того самого кремля/острога

В июне 2024 года будет открыт исторический маршрут «Сургутский кремль» вместе с памятным камнем, который обозначит место расположения этого древнего деревянного сооружения (которое вообще называлось «острог», но слово «кремль» звучит солиднее). Все это здорово и правильно, можно только приветствовать. Но напрашивается творческое развитие этого проекта.

За примером ходить далеко не надо – стоит глянуть на туристический и гостиничный комплекс Абалак под Тобольском, где в прошлой жизни проходил крутейший фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», от которого лично у меня осталась масса приятных воспоминаний.

Собственно, этот комплекс сделан без особой претензии на историчность, но просто классно – несколько зданий из дерева (как минимум, с облицовкой) в соответствующем стиле. Гостиница, баня, кафе, ресторан, «избушка на курьих ножках», ристалище, и даже Змей Горыныч в деревянном исполнении. В общем, красиво, атмосферно, необычно, как следствие, привлекательно для туристов и для фестиваля, который проходил до пандемии раз в год каждое лето и собирал тысячи гостей.

На последнем «Абалакском поле» была еще одна мощная фишка. Специально для него умельцы на некотором удалении от городка построили настоящий драккар – корабль викингов. На него можно было посмотреть, полазить, а в последний вечер фестиваля он стал сценой, где разыграли реконструкцию похорон конунга, которые завершились торжественным сожжением этого драккара. Впечатления были – огого.

Я к тому, что именно такими нестандартными подходами можно завоевывать интерес людей. Почему бы действительно в Сургуте не воссоздать тот самый острог (если угодно, кремль) в примерно похожем виде, пусть даже с гостиницами, ресторанами и прочими активностями, типа стрельбы из лука и ковки украшений и аксессуаров времен Ермака? С его помощью расширить и сделать более массовым и зрелищным тот же фестиваль «Мангазейский ход». И переключить на Сургут то, что раньше творилось на «Абалакском поле», которое пока не реанимировано и неизвестно, когда вернется к жизни.

Для этого есть все: историческая основа, повод в виде 430-летия Сургута, движение исторической реконструкции, и потенциальная аудитория. Уверен, если городская власть продемонстрирует интерес и желание помочь, то найдутся и инвесторы. Дело за желанием и креативным подходом.