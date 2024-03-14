Сургуту нужна новая большая хоккейная арена и профессиональная команда

2 437 зрителей. Такое количество людей присутствовало 13 марта на втором матче 1/4 финала Кубка Петрова между ХК «Югра» и ХК «Химик» из подмосковного города Воскресенск. Триллер с драматической развязкой. Только во втором овертайме ХК «Югра» смогла дожать соперника и выиграть матч со счетом 3:2 ОТ. Таким образом, ХК «Югра» повела в счете в серии матчей 2:0. Напомним, что следующий матч серии ХК «Югра» проведет в гостях, в Воскресенске, 16 марта. Как видим, такой напряженный и даже драматический матч, который продолжался более 3 часов, наблюдали менее 2,5 тыс. зрителей или менее 50% вместимости КРК «Арена-Югра».

Кто они, эти зрители, пришедшие на матч в КРК «Арена Югра»? На первый взгляд, много детей, которые пришли с папами и даже с мамочками. Много молодых девушек и женщин, и некоторые даже в форме ХК «Югра». Много чиновников, судя по их респектабельному виду. Но вот обычных фанатов-подростков с агрессивной формой поведения не просматривается от слова совсем. Да и обычных подростков и молодых людей немного. А фактически их там и нет. В чем дело? Видимо, субкультура «рабочих окраин» и «пролетариата» не дошла еще до Ханты-Мансийска. Хотя, о чем это я? В Ханты-Мансийске ни «пролетариата», ни «рабочих окраин» нет давно, после закрытия рыбокомбината.

Одновременно с хоккейным матчем в Ханты-Мансийске в СПб начался футбольный матч 1/4 финала Кубка ФОНБЕТ между ФК «Зенит» СПб и ФК «Динамо» Москва. Количество зрителей на стадионе «Зенит Арена» на этом матче — 45 867 зрителей, что соответствует гипотетическому 1% от численности населения СПб. В этом матче «Зенит» победил со счетом 2:0 и вышел в 1/2 финала Кубка ФОНБЕТ по футболу.

К чему я все это говорю? Все эти прикидки-примерки к будущему гиганту КРК «Сургут Арена» с количеством зрительских мест 5–7 тысяч для проведения матчей КХЛ-ВХЛ. Похоже, что частные инвесторы наконец-то должны заинтересоваться спортивным бизнесом и построить в Сургуте ледовую арену и создать при ней команду, выступающую в КХЛ-ВХЛ. По крайней мере, число зрителей с «рабочих окраин» Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Лангепаса и других городов и поселений Сургутской Агломерации обеспечит полный аншлаг любого, даже проходного хоккейного матча на будущей «Сургут-Арене». А зрители для спортивного бизнеса – это «вторая нефть». Поэтому пора привлечь в город спортивных инвесторов, ибо их ожидает еще «неокученная поляна» и отсутствие конкурентов.

Почему нужно приглашать частных спортивных инвесторов? Во-первых, спорт – это бизнес и прибыльный бизнес. Во-вторых, местный муниципалитет не конкурент, так как воздвигает лишь «быстровозводимые спортзалы», где количество зрительских мест не превышает 72, как на ул. 30 лет Победы. И на большее он не способен. В-третьих, мегаполис в 500 тысяч жителей и окружающая его Сургутская Агломерация должна по статусу иметь многотысячный стадион в формате Концертно-Развлекательного комплекса «Сургут Арена» с ледовой хоккейной площадкой на 7 тысяч зрительских мест.

Фантазии, скажете? Нет, это уже не фантазии. Это прибыльный бизнес, и ничего более. А от города требуется немногое: лишь предусмотреть в новом Генплане земельный участок для КРК «Сургут-Арена» и велкам, господа частные инвесторы, в Сургут, для вкладывания ваших нескольких миллиардов рублей для весьма прибыльного спортивного бизнеса.