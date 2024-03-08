Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Международным женским днем

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с замечательным праздником - Международным женским днем. 8 Марта – самый теплый и яркий день весны! Такой он благодаря вам, заботливые мамы и бабушки, любящие жены и дочери. Вы успеваете все – быть отличными специалистами на работе, опорой для близких, создавать уют дома. Вы делаете самое важное в жизни каждого человека – растите детей, будущее нашей страны.

С праздником, дорогие женщины! Здоровья, благополучия, исполнения заветных желаний, пусть весна царит в ваших домах и сердцах круглый год.