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​Мягкая сила

Влияние женщин на все сферы жизни в России будет только расти. И это здорово

​Мягкая сила
Фото 29.ру

По рунету широко разошлась картинка из Архангельска, где на форуме «Женщины, меняющие мир» на сцене пленарного заседания присутствуют шестеро мужчин и ни одной представительницы прекрасного пола. Разумеется, организаторы позже объяснили, что женщин в зале было большинство, и на других дискуссиях они выступали спикерами, и все это выглядит вполне логично, но народ все равно поржал. И вполне обоснованно.

Общеизвестный факт – женщин в России количественно больше. Особенно, в старших возрастах, так как после 45 лет мужчины в нашей стране начинают массово и стремительно вымирать (подробнее об этом я писал здесь). В итоге женщины занимают огромное долю должностей в образовании – от нянечек в детсадах до преподавателей в университетах, медицине, муниципальной и государственной службе. Но при этом на первых руководящих должностях в своей массе все равно остаются мужчины. Поэтому так иронична фотография шестерых политиков, рассуждающих на тему «Женщин, меняющих мир». Она как в капле воды отражает тот гендерный дисбаланс, что сложился в нашем обществе и власти.

В этом плане, к слову, Югра еще более-менее выделяется тем, что у нас единственная женщина-губернатор, которая продвигает и поддерживает соответствующее направление. Тем не менее, даже у нас не так много женщин-депутатов, женщин-глав муниципалитетов, женщин-ректоров и главврачей крупных учреждений. Но, кстати, именно Сургут стал местом, где реализовали себя такие мощные фигуры, как Татьяна Османкина, Лариса Белоцерковцева, Ирина Урванцева, Галина Шестакова, Надежда Коноплина, Ирина Сердюкова и множество других – сразу прошу прощения у всех достойных девушек и женщин, кого не упоминаю, ибо тогда пришлось бы уделить тысячи знаков на перечисление.

Возвращаясь к магистральной теме. Не надо быть особо умным и прозорливым, чтобы спрогнозировать – женское влияние на высоком уровне в России будет только расти. Оно и низовом и среднем уровне уже колоссально, и в ближайшее десятилетие точно выльется в их появление на высших этажах различных уровней и характеров власти – министров, губернаторов, ректоров, главврачей, мэров, депутатов и так далее. И я считаю, что это хорошо.

С праздником вас, дорогие девочки, девушки и женщины! Я не то, что верю, а просто знаю, что со временем ваше растущее влияние сделает нашу страну лучше. Пусть и сейчас у вас все будет замечательно.


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Сегодня в 00:11, просмотров: 167, комментариев: 0
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