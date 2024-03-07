Мы наблюдаем самые пассивные президентские выборы за 20 лет

Как показалось, в последние недели перед выборами президента конкуренты Владимира Путина как будто сдались – кажется, что кампанию они ведут только на видеоэкранах. Ни громких инициатив, ни визитов в регионы. Причем такую картину я наблюдаю в не только в Тюмени, но и в других городах, включая Москву, где только наружная реклама напоминает о выборах.

С чем это связано, не очень понятно, ведь и в прошлую кампанию (2018) и в позапрошлую (2012) все кандидаты были довольно активны. Здесь можно вспомнить и шумные дебаты Собчак с Жириновским и Прохорова с Зюгановым. Сейчас никто из них в выборах не участвует, конечно, но тем не менее, но зато есть Владислав Даванков, который, в принципе, мог бы еще серьезнее пододвинуть своей активностью не слишком харизматичных Харитонова и Слуцкого. Однако союз с Борисом Надеждиным, не состоялся – хотя было столько разговоров, вплоть до приглашения последнего в доверенные лица кандидата от «Новых людей». Ну, а не лишенные логики и здравого смысла высказывания Даванкова пока остаются достоянием окополитических телеграм-каналов. На дебатах же ничего интересного – участники кампании, если там собираются они, а не их доверенные лица, выглядят там не очень ярко, мягко говоря.

Поэтому в сухом остатке эта кампания напоминает мне кампанию двадцатилетней давности, вторую для Владимира Путина. Тогда кандидатов было больше, всего шесть зарегистрированных. Но ни Жириновский, ни Зюганов не участвовали в выборах. Первый делегировал своего охранника и депутата Госдумы, а второй – все того же Николая Харитонова. В итоге кандидат от ЛДПР получил шестое место пропустив вперед Сергея Глазьева, Ирину Хакамаду и графу «против всех». А Харитонов хоть и занял второе место, но набрал почти на 15% меньше, чем Зюганов на предыдущих выборах. Если и дальше так пойдет, то цифры для оппонентов Путина будут более чем удручающими – вполне верю, что в районе 6% за второе место, что, в общем, и показывает социология. И не только ВЦИОМа.

Потому поймал себя на мысли, что гораздо больший интерес вызывают кадровые решения, возможные после выборов. А именно – перестановки в правительстве и администрации президента. Вот это будет гораздо более интересно, чем дебаты кандидатов в президенты.

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