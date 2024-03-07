Кто оплатит следующую шестилетку или кому повысят налоги

На прошлой неделе мы услышали с вами планы развития России на следующие 6 лет. На все озвученные инициативы нужно финансирование. По моим оценкам, никак не меньше 1 трлн рублей в год. Сумма не катастрофичная для федерального бюджета. Но, напомню, что для покрытия растущих расходов в 2024 году запланировали собрать все, что могли, включая разовые меры. Поэтому без повышения налогов не обойтись. Кто будет платить?

Недавно я предупреждал о рисках повышения налогов и рассуждал, кто заплатит больше: население или бизнес. Теперь из послания президента мы знаем, что платить будут и те и другие.

Население

Повышение сборов для россиян будет реализовано через прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Вроде благородное дело. Какая мысль приходит в голову при словах о прогрессивной шкале? Бедные будут платить меньше? Боюсь, что нет. Ждать, что ставку налога в 13% снизят, не стоит. Изначальная мотивация изменения шкалы – собрать больше денег. Поэтому скорее богатым поднимут налоги, а остальные порадуются, что их не коснулось.

При этом времена сейчас непростые: большинство людей лишний раз тревожить не будут. Новые налоговые ставки Минфин пока не озвучивает, но можно предположить, что текущая планка в 5 млн рублей для стандартной ставки в 13% будет сохранена. Экстремальных значений налоговых ставок по 50% для наиболее богатых по примеру скандинавских стран я тоже не жду. Привлекательность России для капитала в последние годы снизилась. Дополнительно наносить по ней сильный удар рискованно.

Бизнес

Как следует из послания президента, повышение налогов коснется не только населения, но и фирм «с высокими корпоративными доходами». Конкретики здесь тоже нет. В качестве ориентира можем пока смотреть на выплаты дивидендов в прошлом году. При этом риски госкомпаний ниже: их дивиденды и так перечисляются в бюджет. Поэтому более привлекательными для бюджета выглядят отрасли с низкой долей государства и растущей прибылью.

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